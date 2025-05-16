  • 16 Мая, 22:00
  • BAIGENEWS

Как подготовиться к ЕНТ – 2025 объяснили в Национальном центре тестирования

ЕНТ стартовало сегодня в Казахстане.

Сегодня, 20:20
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BaigeNews.kz Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Фото: BaigeNews.kz

Больше 200 тысяч выпускников со всего Казахстана сдают в этом году Единое Национальное Тестирование. Его основной этап, напомним, стартовал сегодня. Сдать экзамен можно пять раз в год. Гость программы "Важная тема" на BaigeNews.kz Наужан Дидарбекова рассказала, какие преимущества это дает абитуриентам. Заместитель директора Национального центра тестирования подробно остановиться на том, что можно, а чего нельзя делать во время экзамена. В каких случаях нужно подавать на апелляцию? И могут ли уже студента отчислить из ВУЗа, если его результаты ЕНТ аннулируют? 

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