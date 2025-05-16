Больше 200 тысяч выпускников со всего Казахстана сдают в этом году Единое Национальное Тестирование. Его основной этап, напомним, стартовал сегодня. Сдать экзамен можно пять раз в год. Гость программы "Важная тема" на BaigeNews.kz Наужан Дидарбекова рассказала, какие преимущества это дает абитуриентам. Заместитель директора Национального центра тестирования подробно остановиться на том, что можно, а чего нельзя делать во время экзамена. В каких случаях нужно подавать на апелляцию? И могут ли уже студента отчислить из ВУЗа, если его результаты ЕНТ аннулируют?