Как подготовиться к ЕНТ – 2025 объяснили в Национальном центре тестирования
ЕНТ стартовало сегодня в Казахстане.
Сегодня, 20:20
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Сегодня, 20:20Сегодня, 20:20
159Фото: BaigeNews.kz
Больше 200 тысяч выпускников со всего Казахстана сдают в этом году Единое Национальное Тестирование. Его основной этап, напомним, стартовал сегодня. Сдать экзамен можно пять раз в год. Гость программы "Важная тема" на BaigeNews.kz Наужан Дидарбекова рассказала, какие преимущества это дает абитуриентам. Заместитель директора Национального центра тестирования подробно остановиться на том, что можно, а чего нельзя делать во время экзамена. В каких случаях нужно подавать на апелляцию? И могут ли уже студента отчислить из ВУЗа, если его результаты ЕНТ аннулируют?
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