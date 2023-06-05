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korenovsk-rc.ru Сегодня, 21:05
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Сегодня, 21:05
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Фото: korenovsk-rc.ru

Как поддерживать организм в тонусе летом, рассказали казахстанские врачи

Первые дни июня в буквальном смысле поддали жару. Многие казахстанцы стали жаловаться на самочувствие. Особенно тяжело высокие температуры переносят гипертоники. Корреспондент BaigeNews.kz обратилась к экспертам за советом, как простыми, но действенными способами сохранить летом заряд бодрости и здоровья.

Как отметил врач общей практики Виолетта Попова, для того чтобы поддерживать себя в тонусе, многого не надо. Летом организму нужно меньше еды, больше воды и осторожность в приёме углеводов.

"Питание в летний период, остро не отличается от других сезонов. Если и ранее оно было полноценное и сбалансированное. Самый оптимальный способ по методу здоровой тарелки:1/2 часть тарелки - овощи и фрукты, 1/4 часть - цельнозерновые, 1/4 часть - белок. Предпочтение отдавать сезонным местным фруктам и овощам, воспользоваться дарами лета на 100%. Для того, чтобы сохранить водно-солевой баланс, важно контролировать необходимый объём воды в день - вес *30 мл. Предпочтение отдать чистой воде. Ограничить сладкие, газированные, алкогольные напитки. Ограничить солёную, жареную, копчёную пищу. От шашлыков конечно же сложно отказаться, отдать предпочтение курице, индейке, рыбе и обязательно употреблять с овощами и зеленью. Если есть возможность заменить мороженое на фруктовое замороженное пюре, то стоит воспользоваться ею. Сладкие перекусы способствуют скачку сахара – путь к инсулинорезистентности. Стоит питаться по мере наступления голода, чтобы не переедать", - пояснила врач.

Если здоровому человеку достаточно следовать этим простым правилам, то страдающим от гипертонии важно учесть особенности своего организма. Жара и резкие перепады температур делают таких людей уязвимыми, что требует дополнительных мер. 

"Согласно статистике каждый 12-ый человек страдает артериальной гипертензией, из 19 млн более 1,5 млн состоят на диспансерном учёте. Хотелось бы отметить, какие правила поведения необходимо соблюдать в жаркую погоду людям, страдающим артериальной гипертонией, чтобы избежать гипертонического криза, резкого повышения артериального давления, во избежание таких осложнений, как инсульт или инфаркт", - предупредил врач-кардиолог Майра Есентаева.

По словам медика, в жаркое время года нельзя прерывать приём лекарств от давления, даже при хорошем самочувствии. Ежедневно утром и вечером необходимо измерять артериальное давление и записывать показатели. Следует ограничить потребление солёных продуктов, так как поваренная соль вызывает задержку жидкости в организме и может вызывать повышение артериального давления. В свой рацион важно добавить больше овощей, фруктов и ягод.

"Исключить полностью из рациона жирную, жареную пищу, также газированные напитки. Отказаться от физической нагрузки, в целях профилактики можно делать простые физические упражнения. Регулярно проводить водные процедуры, умывать лицо прохладной водой. Таким образом, чтобы избежать резкого повышения артериального давления - самое главное, не прекращать приём препаратов от давления и не находиться под прямыми солнечными лучами. В случае резкого ухудшения состояния вызывать бригаду скорой помощи. Будьте осторожны в замкнутых пространствах с большим количеством людей, если вы находитесь в переполненном пассажирами транспорте, попросите место у окна",- посоветовала Майра Есентаева.

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Журналист
Сегодня, 21:05
232
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