В условиях роста инфляции, правительство Казахстана внедряет различные меры, направленные на сдерживание цен и повышение доступности продовольственных товаров. Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Еркен Наурзбеков поделился своим мнением о текущей экономической ситуации, мерах поддержки и вызовах, с которыми сталкиваются казахстанские предприниматели. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

По словам Еркена Наурзбаева, цифры свидетельствуют о замедлении инфляции. При этом он подчеркнул, что инфляция по-прежнему остаётся значительной на фоне роста тарифов на коммунальные услуги, цен на топливо и импортных составляющих. Она продолжает оказывать давление на стоимость продовольственных товаров.

"К сожалению, инфляция на продовольственные товары будет продолжать расти в ближайшие годы. Тарифы на коммунальные услуги и рост курса тенге неизбежно ведут к удорожанию себестоимости производства", – объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что несмотря на планы правительства внедрить обязательную маркировку и отменить прямые субсидии, эти меры могут ещё больше повысить себестоимость продукции.

Еркен Наурзбеков акцентировал внимание на необходимости поддержки сельхозтоваропроизводителей через снижение затрат на закупку сельхозтехники и оборудования. Также через предоставление льгот на импортируемые товары.

"Для перерабатывающих предприятий нужно рассмотреть возможности снижения как производственных, так и непроизводственных затрат. Растущие тарифы, дефицит субсидий и введение обязательной маркировки снижают эффективность государственной поддержки, что прямо влияет на конечную стоимость товаров", – отметил он.

По мнению эксперта, ключевыми мерами должны стать – четкий анализ принимаемых решений, чтобы предотвратить увеличение издержек и себестоимости.

"В условиях экономических интеграций (ЕАЭС, ВТО и др.), государство должно внимательно отслеживать уровень господдержки АПК и пищевой промышленности в странах, которые прямо конкурируют с нашими товарами и обеспечивать как минимум не меньший уровень поддержки отечественных производителей, чтобы сохранить паритет и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках", – поделился спикер.

Еркен Наурзбеков отметил, что государство не должно прямо ограничивать рыночное ценообразование на продовольственные товары через инструменты пороговых и предельных цен.

Должна быть здоровая рыночная конкуренция, стимулирующая снижение издержек производства и повышение производительности.

"Мы неоднократно предлагали перейти от государственного регулирования цен на продовольственные товары, на целевую помощь уязвимым слоям населения через продовольственные карточки для приобретения товаров первой необходимости исключительно отечественного производства. Работа вроде начинается, потом опять тишина", – рассказал он.

По словам эксперта, инфляция, безусловно, оказывает влияние на предпринимателей. В частности деловая активность может увеличиться или снижаться в зависимости от роста доходов.

"Если инфляция опережает рост доходов населения, то деловая активность предпринимателей в части объемов производства тех или иных продовольственных товаров может снижаться, если доходы населения пропорционально растут с индексом инфляции, то деловая активность предпринимателей может даже расти", – поделился он.

Еркен Наурзбеков пояснил, что необходимо поддерживать паритет между отечественным и импортным товаром, предоставляя более выгодные условия для казахстанских предпринимателей.

"При правильном подходе инфляция может быть даже полезной для казахстанских производителей, так как способна снизить импортозависимость и открыть новые рынки сбыта", – добавил Наурзбеков.

Эксперт сообщил, что стабилизационные фонды играют важную роль в регулировании рынка.

"Стабфонды составляют лишь два-четыре процента от общего объема продовольственного рынка. Располагая указанными запасами, существенно и эффективно влиять на рынок продовольствия страны крайне сложно", – сказал он.

Кроме того, в условиях мировой экономической нестабильности и волатильности курса валют прогнозирование цен становится затруднительным. Это создаёт риски при формировании и использовании запасов товаров.

"Правительство должно усиленно работать над поддержкой отечественного бизнеса, чтобы сдержать рост цен на продовольственные товары и обеспечить доступность продовольствия для населения", – резюмировал он.

Также Наурзбеков подчеркнул необходимость комплексного подхода со стороны правительства, включая снижение производственных затрат и более эффективную координацию между государственными и частными структурами. По его словам, в условиях экономической нестабильности важно принимать меры, которые поддержат отечественных производителей и помогут сдержать инфляцию.