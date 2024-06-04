Как платный проезд повлиял на качество дорог в Казахстане

Как платный проезд повлиял на качество дорог, рассказали в правительстве, передаёт BaigeNews.

Общая сеть автомобильных дорог в Казахстане – 95 тыс км, том числе почти 25 тыс км — республиканские, 71 тыс км — районные и областные дороги. О содержании такой масштабной сети и ее качестве в интервью Primeminister.kz рассказал первый вице-премьер Роман Скляр.

"Мы активно внедряем платность на дорогах. Должны через несколько лет выйти на самоокупаемость и в нормативных пределах содержать эти дороги. Если брать республиканскую сеть автомобильных дорог, существуют стереотипы, мол, плохо строим дороги.

В 2009 году сдали последний участок автомобильной дороги "Астана-Боровое". Прошло уже 15 лет — она в идеальном состоянии, потому что ее содержали правильно. Но если по нашим нормативам работать, мы должны уже в следующем году начать капитальный ремонт.

Есть и другие примеры: "Западная Европа - Западный Китай". Мы получили кредит в международных финансовых институтах, завершили проект полностью в 2015 году, но некоторые участки раньше. Состояние дорог нормальное, их правильно содержат, качество не уступает европейскому. На проекты привлекались инженеры технадзора из лучших мировых компаний. Наши специалисты работали и учились на этих же дорогах.

Некоторые участки дороги "Астана-Павлодар" уже почти 10 лет как будут в эксплуатации. Возьмем участки дорог, которые построили с 1999 года: это "Атырау-Бейнеу", уже достаточно времени прошло. Необходимо делать капитальный ремонт либо реконструкцию, но, тем не менее, дорога держится", – подчеркнул первый вице-премьер.

В Казахстане с 2019 года работает РГП "Национальный центр качества дорожных активов". Предприятие проводит выборочный контроль после заказчиков, подрядчиков, технадзора участков всех автомобильных дорог и улиц городов.