Как планируют победить "серый" импорт товаров, рассказал Канат Шарлапаев

Министр промышленности и строительства РК назвал объемы "серого" импорта товаров в Казахстан очень большим, передает BaigeNews.kz.

Дешевые и некачественные товары делают вещи казахстанских производителей неконкурентоспособными, заявил Канат Шарлапаев на брифинге после заседания правительства.

"То есть они привезли все это. Поскольку они официальные производители, им приходится платить большую часть всех налогов и так далее, они платят достаточно высокие зарплаты своим сотрудникам, платят с этих зарплат все налоги. А те, кто занимается "серым" импортом, завозят это де-факто, обходя, значит, все те сборы и пошлины которые должны платить. И, тем самым, конечно же ставят наших производителей в ущемленное положение с точки зрения конкуренции. Если "в серую" возить и не платить большую часть налогов, то конкурировать тяжело. Премьер-министр понимает эту проблему, он дал протокольное поручение усилить требования, в первую очередь, по сертификации продукции, то есть технические лаборатории должны усиленно в этом вопросе работать", - рассказал Канат Шарлапаев.

Казахстанские производители техники, которые базируются в городах Сарань и Алматы, сегодня находятся не в самом хорошем положении, рассказал Канат Шарлапаев. При этом качество их продукции достаточно высокое. Крупные продавцы работают с отечественными производителями. Журналисты поинтересовались у министра, покупает ли он казахстанскую технику.

"Я себе технику не покупал, потому что у меня не было необходимости. Когда будет необходимость, я себе обязательно что-то куплю. Но поскольку я этой технике доверяю, родственникам в подарок подарил. Электрическую духовку. То есть то, я себе ее не покупаю, потому что просто у меня еще ничего дома не ломалось пока. Вот и вся логика", - рассказал Канат Шарлапаев.

Ранее министр промышлености и строительства рассказал, когда могут принять новый Строительный кодекс.