Как "пижамный день" в школах Казахстана связан с продлением учебного года

Фото: phonoteka.org

В Казахстане набирает популярность челлендж, который предлагает подросткам в последние дни продлённого учебного года отойти от дресс-кода и посещать школу в одежде разных стилей, вплоть до пижамы и тапочек. В Семее этот тренд возмутил родителей, а некоторые даже отказались отправлять детей в школу после 25 мая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так называемый "день непослушания" очень популярен в США, Канаде и некоторых странах СНГ. Как правило, его проводят на финише учебного года, когда до последнего звонка остаются считанные дни. Эта тенденция распространилась после 2010 года.

Во время пандемии школьники провели почти весь учебный год в пижаме, сидя у экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов. Во время карантинной "оттепели", когда детям разрешили посещать школы, особо полюбившие спальное бельё заграничные учителя предложили поддержать пациентов с диагнозом Covid и объявили "пижамный день" в школах уже в режиме офлайн. Такова предыстория второй волны челленджа.

А недавно волна настигла Казахстан и добралась до Семея. В двадцатых числах мая этого года учащиеся и родители стали массово рассылать друг другу картинки, на которых инициаторы предлагали устроить тематические учебные дни и приложили чёткое расписание. Правда пижамное помешательство они заменили на "День в стиле 90-х", Total Black (чёрное одеяние), радужные наряды, уроки с мягкими игрушками и день без рюкзаков.

Как выяснилось, объявление путешествует не только по родительским и ученическим чатам Семея, но и в других городах Казахстана. Большинство подростков приняли данный призыв за инициативу родной школьной администрации и с радостью поддержали идею инкогнито.

Так, в одной из школ Семея ученики 7 класса договорились прийти на уроки в пижаме. В другой день привычные туфли и кроссовки они заменили на домашние сланцы.

По словам общественника и педагога из Семея Елены Базанковой, её возмутило такое не серьёзное отношение к школьным традициям вкупе с продлением на неделю образовательного процесса, поэтому её сыновья закончили учебный год досрочно - 25 мая.

"Этот челлендж прошёл в Алматы, а потом пошёл по всему Казахстану. Я подняла эту тему в общих родительских чатах, родители встали на дыбы, так как у всего этого есть западное влияние. Здесь есть проблема формирования у наших детей низшего вкуса. Кого мы в итоге воспитываем, если отправляем детей в школу в тапочках, домашней одежде? Я как услышала от сына о пижамах, то перестала отправлять детей в школу. И вспомнила про американские традиции. Не понятно, зачем эти антитрадиции тащат в наши школы?", - задаёт вопрос семейчанка Елена Базанкова.

В дополнение к теме о наплыве нетипичных для Казахстана явлений и трендов, Елена вспомнила о дне белых самолётиков, который проводился в школе, где обучается её племянница. И снова, по её мнению, здесь есть о чём подумать, поскольку 26 мая – официальный день запуска бумажного самолётика в США.

"В ведомствах образования говорят, что за счёт ещё одной учебной недели улучшится качество образования. Но мы, родители, не понимаем, почему эту неделю перевели в игровой формат. Это не детские инициативы. И в то же время министр просвещения сам прокомментировал, что к подобным мероприятиям его министерство отношения не имеет", - отмечает семейчанка.

По мнению психологов, конец учебного года – это эмоциональное ожидание всех школьников. Подростки, приблизившиеся к главному "отпуску года", готовы выражать свою радость по-разному. А челленджи для таких целей подходят идеально.

В таком возбуждённом состоянии пребывают подростки не только в нашей стране, но и во всём мире, говорят специалисты

"То, что сейчас происходит в некоторых школах - это молодёжное самовыражение. Я не думаю, что это плохо для подростков в плане психологического влияния, то есть это не является каким-то негативом. Но для общего уровня образования это, конечно, неприемлемо, с этической стороны это не правильно", - говорит психолог Тлек Алтайулы.

Каждый день блогеры запускают через интернет сеть в реальный мир новые тренды. Некоторые из них вполне безобидные, другие толкают ребят на необдуманные поступки. Последствия антитрендов могут быть очень печальными. Поэтому родителям важно контролировать то, что смотрят дети, чем интересуются.

"Последствия антитрендов могут привести к негативным последствиям, отвлечь от учебного процесса и так далее. Дети ещё не сформированы как личности. Родители должны их направлять, давать установку. Конечно, определённая доля свободы должна быть, но она должна быть под контролем родителей. Молодым родителям и самим не помешает смотреть больше полезного контента, ведь и сами взрослые сейчас зависимы от телефонов. То есть начинать нужно с себя. Если в семье сильные традиции, хороший эмоциональный поток, то никакие влияния и антитренды не повлияют на сознание ребёнка", - считает психолог из Семея.

Мы попросили прокомментировать новое школьное явление главного педагога области Абай. Как выяснилось, в Управлении образования о челлендже впервые услышали от корреспондента BaigeNews.kz.

"Я в первый раз услышал это от вас, и вы первая отправили мне фотографию. До 31 мая учебный процесс в школах должен проходить согласно государственному стандарту и согласно календарно-тематическому планированию. Я против таких пижамных челленджей. Я считаю, что в учреждениях образования должен быть культ знаний, учёбы, дисциплины, это место, где воспитательный процесс проходит параллельно с учебным процессом", - пояснил свою позицию руководитель Управления образования области Абай Нуржан Ахметкалиев.

По мнению руководителя управления, в этой ситуации родители должны быть особенно внимательными и взять ситуацию под свой контроль. Авторитет родителей, доверительные отношения, интерес к личной жизни ребёнка должны гармонировать и направлять ребенка, особенно подростка, в правильную сторону.

"Как можно было ребёнка отправить в школу в тапочках? Я считаю, что дети вообще ни в чём не виноваты, они хотят сейчас всё и сразу, они думают о сегодняшнем дне. Родителям нужно задуматься, повысить свой авторитет в глазах детей и помнить, что именно они являются главным примером для своих чад", - высказался Нуржан Нигметоллаевич, который в тот же день провёл с директорами школ и своими коллегами внеплановое совещание и дал соответствующие поручения.

Руководитель управления образования не увидел связи между продлением учебного года и челленджами. По его мнению, сейчас в школах образовательный процесс идёт по плану даже при том, что все контрольные за раздел и за четверть сданы, а оценки выставлены ещё на прошлой неделе.⠀

"Часто слышу, что в последнюю неделю наши дети сидят просто так, что им нечего делать на занятиях, или что учителя просто тянут время. Все эти разговоры просто выдуманы, потому что у каждого учителя по каждому предмету есть, что изучить, есть, что донести детям. То есть на сегодня государственный стандарт охватывает все 36 учебных недель. А теперь к вопросу о том, почему мы продлили учебный год. Многие забыли, что казахстанские дети перешли на пятидневку, что все выходные дети проводят с семьёй. Те занятия и темы, которые должны были изучать по субботам, распределили на две дополнительные учебные недели – одна в конце учебного года, другая – из весенних и осенних каникул", - заключил Нуржан Ахметкалиев.

Последние дни школьники Семея посещают уроки в установленной форме – белый верх и тёмный низ, ибо каждый день учителя предупреждают детей и родителей о предстоящей комиссии из гороно. Однако отголоски челленджа выражаются в днях мягких игрушек и днях без рюкзаков, которые прошли уже во многих школах.