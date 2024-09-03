Как пережить длительный стресс на работе, рассказали учёные

Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) установили, что помогает людям справляться с длительным стрессом на работе. Результаты показали, что в трудные времена лучше смотреть в будущее, а не жить настоящим моментом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

В исследовании приняли участие 247 человек. Для них организовали два опроса с разницей в месяц. Первый прошёл в сентябре 2021 года. Людей попросили описать свои мысли и переживания в начале пандемии коронавируса (в период с марта по август 2020 года). Спустя месяц участникам задали вопросы, чтобы выявить степень их вовлечённости в работу и уровень напряжённости, а также узнать, настолько позитивными были их мысли и в какой степени они испытывали стресс.

Результаты показали, что надежда на будущее ассоциировалась со счастьем, а осознанность (способность концентрировать внимание на настоящем и полностью находиться в текущем моменте) – нет.

"А когда люди полны надежд и счастливы, они испытывают меньше страданий, больше увлечены своей работой и чувствуют меньшее напряжение, связанное с их профессиональной жизнью", – пояснили авторы.

Учёные отметили, что их результаты актуальны не только для времён пандемии. В любой сфере деятельности встречаются периоды сильного стресса. В такие моменты важно "сохранять надежду и смотреть в будущее".