Как переиздание Красной книги Казахстана скажется на сохранении редких видов

Фото: web-zoopark.ru

Выделять деньги на изучение краснокнижних видов животных, птиц и растений предлагают казахстанские ученые. При этом старое издание Красной книги Казахстана, которую выпустили 14 лет назад, нужно обновить, такую мысль озвучили депутаты. Павлодарский биолог и вовсе считает, что не достаточно одного издания, пора создать подобный документ в каждом регионе. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

Проблему затяжного обновления Красной книги Казахстана озвучила депутат Айжан Скакова, указав на то, что есть установленный срок в 10 лет для переиздания. У нас же затянули, и, причем значительно. Поддерживают это мнение и ученые, они считают, что недостаточно просто собрать в книге названия редких видов, нужно направлять деньги на их изучение.

"Во-первых, за 14 лет многие технологии изменились, и мир стал очень мобильным, а это воздействует на всю окружающую среду, в том числе и на биоценозы, компонентами которых являются все живые организмы, в том числе животные, которые входят в Красную книгу. Во-вторых, крупные автострады, автобаны появились практически по всем направлениям, они встали на пути миграции крупных животных, таких как сайга. Третья причина - население стало мобильным. Раньше люди в основном были привязаны к конкретным населенным пунктам, а теперь легко добираются до самых глухих мест. Все это действительно подрывает численность видов животных. К тому же есть факты браконьерства", - говорит доктор биологических наук, профессор, декан факультета естественных наук Торайгыров Университета Канат Ахметов.

По мнению ученого, в первую очередь нужно изучать флору и фауну. Также на эти цели нужно финансирование со стороны государства.

Между тем, Канат Ахметов делится своими наблюдениями за многолетнюю научную практику. В качестве примера он приводит разлив Иртыша. Так, до 1970 года разлив реки в Павлодарской области был дважды в год: в период весеннего потепления, и летом, когда таяли ледники в горах Алтая. Сейчас же этот процесс регулируется человеком. Сбросы из водохранилища делают только один раз в год. К тому же пойма теперь не всегда полностью затапливается, что приводит к изменениям в природе.

"Раз не затапливает пойму, то отдельные виды растений исчезают. По данным 70-80-х годов около 10 видов цветков исчезло с территории поймы Иртыша. Кроме того, стало значительно меньше травянистой растительности в пойме, высокоурожайных корневищных видов растений. Миллионы лет пойму Иртыша затапливало два раза в год", - подчеркивает Канат Ахметов.

(Фото: Катерина Приходько)

Кроме этого, по данным ученого, вместе с овощами в страну завозят нетипичные для области виды насекомых, которые вытесняют местную фауну. Так, регион стал новым домом для одного из видов крылатых насекомых, который попал к нам из Европы. Из-за промышленного загрязнения европейских рек, там это насекомое исчезло, а вот в Иртыше прекрасно ужилось. Все эти вопросы, считает биолог, нужно изучать.

Между тем, кандидат биологических наук Александр Убаськин считает, необходимым вкладывать деньги в обучение узких специалистов, которые будут исследовать конкретные виды флоры и фауны. К тому же для изучения краснокнижных видов требуется отдельное финансирование, уверен он. Однако самое важное в этом вопросе, массовое распространение Красной книги среди населения.

"Красную книгу, которая была выпущена 14 лет назад, я держал в руках один раз. Ее нигде нет. Выпускается несколько экземпляров, и они стоят на полках. Красная книга должна быть доступна для населения. Для чего она создана? Чтобы виды, которые занесены в нее, население узнавало при встрече. Был у нас прецедент, когда два молодых человека поймали птицу на Иртыше, и не очень гуманно отнеслись к ней, выставили ролик в интернет. А оказалось, что это розовый пеликан, который занесен в Красную книгу. Их наказали. В ролике слышно, как один другого спрашивает: "А что это за птица?", а второй отвечает: "Да я не знаю, что за птица", - высказался Александр Убаськин.

Биолог предлагает не ограничиваться лишь одной общеказахстанской Красной книгой, а создавать подобные издания отдельно для каждой области. Это поможет лучше погрузиться в ситуацию охраны животного мира, учитывая, что в Казахстане очень разнообразная флора и фауна и может сильно разниться в зависимости от региона. Однако на это обратить внимание должны чиновники на местах, сетует ученый.

Разработкой Красной книги Казахстана занимаются в республиканском Институте зоологии. Там отмечают, проблема с массовым распространением издания действительно есть, однако сейчас найдено решение - после обновления будет создан веб-портал, где соберут все исчезающие виды, а также опубликуют саму Красную книгу.

А вот вопрос создания Красных книг по каждому региону отдельно воплотить в жизнь нереально, считают в институте. Опыт был, хотели выпустить издание по редким и исчезающим видам Алматы. Но по закону только одно издание может быть общепринятым. При этом в Институте зоологии отмечают, что отдельные публикации в каждой области не лишние, но это будут скорее информационные памятки, не имеющие законной силы.

Сейчас в Институте зоологии РК работают над созданием обновленной Красной книги. Говорят, именно они и стали инициаторами ее переиздания, на которое, кстати, уже удалось получить финансирование.

"Есть хорошие подвижки, сейчас Министерство науки и высшего образования делает семимильные шаги в сторону поддержки науки. Это следует особо подчеркнуть. Мы инициировали эту программу и обращались к депутатам, после чего и был поднят вопрос Красной книги. Сейчас у нас идет проект, который направлен на пересмотр списка редких и исчезающих видов, на пересмотр их категорий, причем не только на национальном, но и на международном статусе, который будут соответствовать международным критериям. В следующем году будет издана новая Красная книга", - рассказала заместитель генерального директора по науке Института зоологии РК Марина Чирикова.

При этом в институте отмечают, даже если последняя Красная книга и была издана 14 лет назад, то это не значит, что в ней не было изменений. Например, не так давно на территории Казахстана был обнаружен переднеазиатский леопард, его сразу внесли в список редких и исчезающих видов. То же самое были с каспийским тюленем и лошадью Пржевальского. Есть случаи и наоборот, когда нужно было исключать какой-либо вид из списка.

В Институте зоологии говорят, обновленная Красная книга будет издана в трех экземплярах. Один будет храниться в правительстве, второй в Комитете лесного хозяйства и животного мира, а третья останется у самих составителей. Массовое же тиражирование возможно, только при наличии финансирования, однако любой желающий сможет ознакомиться с книгой, зайдя на веб-портал.