В этом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые в истории независимого Казахстана присвоил высшую степень отличия — звание "Қазақстанның Еңбек Ері" — двум педагогам школ. Одной из награжденных стала Гульжанар Нурпейсова, учитель математики из Алматы, посвятившая своей профессии более сорока лет жизни. Вот уже на протяжении 26 лет она работает в алматинской специальной школе-интернате №4 для слепых и слабовидящих детей. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с почетным педагогом.

Гульжанар Нурпейсова родилась в селе Какпак Алматинской области в 1962 году и с юных лет стремилась связать свою жизнь с обучением и воспитанием детей. После окончания средней школы в 1979 году Гульжанар поступила на физико-математический факультет Казахского государственного женского педагогического института в Алматы. Получив диплом учителя математики в 1983 году, она начала работать в родном селе, обучая детей основам точных наук.

"С детства я мечтала стать учителем. Помню, как в нашу сельскую школу приезжали молодые преподаватели из Алматы. Они были очень умными и начитанными. Я хотела быть такой же. Даже возвращаясь домой после школы, я представляла, как буду преподавать детям. Ведь учитель для ребенка — это как вторая мама. Это человек, который на протяжении нескольких лет становится близким, помогает, направляет и обучает. Моя детская мечта воплотилась в реальность, и я очень рада этому", — рассказала она.

Гульжанар Нурпейсова вспоминает, что в 1995 году, после замужества, она была вынуждена переехать в Алматы по семейным обстоятельствам. Там она продолжила свою педагогическую деятельность в школе-гимназии №139 имени Ахмета Байтурсынова. Однако ключевым моментом в её профессиональной карьере стал 1999 год, когда она присоединилась к коллективу специальной школы-интерната №4 имени Николая Островского для слепых и слабовидящих детей.

"Когда работала в школе-гимназии №139 в Алматы, я часто водила учеников на дополнительные кружки и мероприятия. Там я замечала детей с особыми потребностями, особенно с проблемами зрения. Все они разговаривали исключительно на русском языке. Это вызвало у меня вопрос: почему так? Оказалось, что в 90-е годы в Алматы существовала только одна специализированная школа для особенных детей, и она была русскоязычной. Учебников на казахском языке, равно как и специалистов, владеющих казахским, просто не было", — пояснила она.

Гульжанар Нурпейсова рассказала, что со временем в этой школе начали открываться казахские классы, и ей предложили присоединиться к коллективу. Она согласилась, отметив, важность обучения детей на родном языке. Именно тогда её работа приобрела новое значение, став не просто профессией, а делом всей жизни. За годы работы она не только освоила методику преподавания детям с нарушением зрения, но и разработала собственные подходы к обучению, внедряя индивидуальные программы для каждого ребёнка.

"Управление образования Алматы совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан организовало курсы повышения квалификации и обучения по инклюзивному образованию. После успешного завершения курса меня зачислили, и я приступила к работе с детьми. За время работы я заметила, что дети с особыми потребностями обладают большим умом и сильным стремлением к знаниям. Они быстро осваивают учебную программу и удивляют своими способностями", — рассказала она.

Гульжанар Нурпейсова также занимается адаптацией учебных материалов для учеников 5-11 классов с использованием рельефно-точечного и увеличенного шрифта, что делает знания доступными для детей с нарушением зрения. Сейчас эти книги используются во всех казахстанских школах для слепых и слабовидящих детей.

"Наша школьная программа ничем не отличается от программы общеобразовательных школ, поэтому дети учились по тем же учебникам. Однако из-за нарушений зрения им было сложно воспринимать текст с мелким шрифтом и изображения. Среди таких учеников есть те, кто не может различать яркие цвета от темных. Чтобы обеспечить доступное и качественное образование, я совместно с Управлением занятости и социальных программ города Алматы адаптировала учебники по системе Брайля для изучения математики и геометрии", — рассказала учитель.

Педагог отметила, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Министерства просвещения, науки и образования создаются все необходимые условия для особенных детей, включая доступное и бесплатное образование.

"В нашей школе-интернате дети обучаются с 0 по 11 классы. Здесь дети живут с понедельника по пятницу, а на выходные их забирают домой родители. Школьная программа продолжается до обеда. В это время ответственность за каждого ребенка несет классный руководитель. После уроков дети посещают творческие и спортивные кружки, где за ними присматривает воспитатель. В ночное время на дежурство заступает ночной воспитатель. В каждом классе не более 12 учеников. Если количество превышает эту норму, класс делят на две группы", — рассказала учитель.

Также она добавила, что некоторые выпускники школы смогли получить гранты на обучение в университетах по льготной системе для инвалидов, а также участвуют в государственных программах по предоставлению жилья.

Фото: Республиканская научно-педагогическая библиотека Министерства просвещения РК

Гульжанар Нурпейсова является примером преданности профессии. Её опыт, умение находить подход к детям и готовность работать с особыми образовательными потребностями делают её одним из ведущих педагогов страны.

"Я даже не думала, что получу нагрудный знак. Директор школы сообщила мне, что меня рекомендовали на награждение, но не сказали, какую награду. Потом меня пригласили на торжественный концерт в Астану, а оттуда мы направились на прием в Акорду. Меня посадили на первый ряд и сказали, что я получу большую награду. Но до последнего я не думала, что это будет звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена "Отан". Я восприняла это как благодарность всем учителям за их труд", — призналась она.

Учитель подчеркнула, что в настоящее время в Казахстане активно уделяют внимание статусу педагога. По её словам, за последние годы оклад учителей был повышен в несколько раз. Ежегодно преподаватели проходят аттестацию, и по её результатам повышается заработная плата.

Кроме того, объем бумажной работы стал меньше, и учителя постепенно переходят на цифровизацию документооборота. Также была снижена нормативная учебная нагрузка с 18 до 16 часов.

"Очень радует, что сейчас абитуриенты осознанно выбирают профессию педагога и серьёзно относятся к учебе в университете. Я думаю, что на это повлияли изменения в законодательстве, касающиеся статуса преподавателя, а также хорошая заработная плата", — подытожила спикер.

Отметим, что в Казахстане по программе "Молодой педагог" молодые учителя получают дополнительные льготы, включая помощь в адаптации на рабочем месте, а также доступ к грантам и субсидиям для участия в образовательных курсах и проектах.

В частности, программа "С дипломом — в село!" предоставляет финансовую поддержку педагогам, работающим в сельских районах.

При этом программы, такие как "Наука и образование", а также инициативы, реализуемые через Отбасы банк, предоставляют гранты для молодых специалистов и ученых, что способствует их профессиональному развитию и привлечению в образовательную сферу.