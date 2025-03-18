Информационная система e-Kino разработана в Казахстане для автоматизации бизнес-процессов в сфере кинопроизводства. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что кинопроизводство на сегодня сталкивается с рядом системных проблем, включая избыточный бумажный документооборот, отсутствие цифровых инструментов в распределении господдержки и риски искажения кассовых сборов. Это приводит к затягиванию выпуска фильмов, субъективности в принятии решений и финансовым издержкам.

"В целях решения данной проблемы, разработана информационная система e-Kino которая должна обеспечить автоматизацию процессов, исключить бюрократические барьеры и минимизировать субъективность решений посредством AI и Big Data. Также интеграция с билетными сервисами устранит теневой оборот, а цифровая экосистема, включая стриминговые платформы и краудфандинг, создаст новые финансовые возможности, обеспечивая прозрачность и устойчивое развитие киноиндустрии",- сказал Жаслан Мадиев.

Ранее в министерстве культуры и информации сообщили о создании уникальной платформы для сохранения исторического наследия.