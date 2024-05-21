Как отразятся на учениках результаты теста на знание казахского языка, объяснил министр

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, что будет, если школьники не сдадут тест на знание казахского языка, передает BaigeNews.kz.

"Ранее я говорил, я давно дал всем организациям образования задание. Хотел бы сразу отметить, что экзамен проводится для того, чтобы улучшить качество преподавания казахского языка в школах. Экзамен - это одна из мер... Результаты не должны влиять на перевод в другой класс или на ухудшение положения ребенка", - сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, общее поручение дано всем директорам школ.

"Мы понимаем, что в некоторых местах, хоть и редко, но есть неправильно понявшие и не правильно исполнившие директора. Обязательно мы предупреждение сделаем, если не поймет, то дальше будет принято соответствующие меры. То есть, если родители столкнутся с таким фактом, то можно обратиться с жалобой в управление образования, департаменты контроля качества на местах, телефоны на наших сайтах есть, поэтому можно обратиться", - отметил министр.

Данный экзамен внедряется в этом году впервые и направлен, по его словам, на поддержку качества казахского языка.

"Поэтому мною было поручено, раз это впервые, максимально провести данный экзамен на высоком уровне и грамотно. Поэтому ущемление прав наших детей в данных экзаменах недопустимы и на это не будет дано разрешения. Это находится под моим контролем. Если будут возникать какие-то вопросы, вы можете обратиться как лично ко мне, так и любому департаменту министерства по обеспечению качества образования на местах. Будут сразу приняты соответствующие меры или же я услышу это через сети. И будет реакция, однозначно", - резюмировал глава Минпросвещения.

Напомним, что этот тест в школах Казахстана будут сдавать ученики 5-8 и 10 классов.