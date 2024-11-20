Как отразится рост доллара на казахстанском бизнесе

Председатель Президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов прокомментировал влияние роста курса доллара на казахстанский бизнес, передает BaigeNews.kz.

По его словам, экспортеры выигрывают. Но производители, использующие импортное сырье и комплектующие, сталкиваются с трудностями.

"Сложно сказать. Я не эксперт в этой части. Поэтому прогнозировать по валюте будет неправильно с моей стороны. Я хочу сказать, что мы как бизнес адаптируемся к этой ситуации. Будет достаточно болезненно, если курс будет расти. Для экспортеров будет хорошо. Для тех, кто перерабатывает и получает импортное сырье это конечно будет сложно. Очевидно, что часть товаров вырастет. У другой части товаров цена будет стагнирована", - сообщил Раимбек Баталов.

Баталов отметил, что необходимо увеличить объем отечественного производства.

"Мы, конечно, зависим от курса по многим поставкам товаров и комплектующих. Но в целом драматически ничего сильного не происходит. С другой стороны, это чувствительная ситуация. Поэтому мы будем смотреть. Как раз-таки та программа, которую мы отрабатываем с правительством по увеличению доли казахстанских содержаний. Есть у нас свое сырье и производство. Чем больше отечественного производства, тем меньше влияния", - пояснил Раимбек Баталов

Ранее стало известно, что стоимость американского доллара в Казахстане взлетела до 505 тенге. Не везде, но в одном из регионов зафикисрован такой факт.