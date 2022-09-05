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Как отправляли гуманитарную помощь для пострадавших в Костанайскую область из Алматы. Репортаж
Депутаты алматинского маслихата отправили гуманитарную помощь пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Около 15 миллионов тенге собрали депутаты маслихата, чтобы закупить гуманитарную помощь погорельцам в Костанайской области. На эти деньги они закупили около 30 тонн непортящейся продукции: муку, масло, консервы, матрасы, постельное бельё, средства гигиены.
Погрузкой гуманитарной помощи в фуры сегодня занимались около 200 волонтёров. Добровольцы работали оперативно. На каждую машину у них уходило около 15 минут.
После того как фура заполняется, она едет в Наурызбайский район, где присоединится к остальным фурам, направляющимся единой колонной в Костанайскую область. Сопровождать её будет экс-капитан паралимпийской молодежной сборной Казахстана по волейболу, депутат маслихата Серик Есматов.
Помимо партии Аманат и маслихата гуманитарную помощь собирают неравнодушные алматинцы. Продукты первой необходимости они несут в штабы, организованные общественным движением "Я — алматинец".
По информации акимата, на четвёртое сентября собрано около 120 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, одежда, предметы первой необходимости, бытовая техника, строительные материалы и спецоборудование. Для транспортировки привлечены шесть фур грузоподъемностью 20 тонн, а также два грузовых автомобиля. Ещё четыре фуры готовятся к отправке сегодня.
"Город Алматы активно подключился к организации помощи жителям Костанайской области. Сегодня депутаты маслихата из собственных средств подготовили помощь в виде нескоропортящихся продуктов: мука, рис, макароны, масло, также консервы, постельное бельё, гигиенические принадлежности. Кстати, постельное бельё мы взяли у многодетных матерей — в цеху они сами шили. Здесь порядка 30 тонн продовольствия. Город Алматы активный, ещё ночью две фуры ушли", — рассказал секретарь маслихата Алматы Станислав Канкуров.
В маслихате инициативу помочь жителям костанайщины поддержали сразу четыре фракции партий — Amanat, Акжол, Ауыл и НПК.
Секретарь партии Amanat Ринат Кертаев считает, что помочь костанайцам — это общий долг граждан.
"По инициативе председателя партии Ерлана Кошанова открыты пункты во всех региональных филиалах, все партийцы поддержали. 312 тонн гуманитарной помощи уже было собрано, постепенно весь этот объем начинает прибывать сюда. Это и продукты питания, и одежда, гигиенические принадлежности, бытовая техника и другое. 20 тонн помощи, собранные силами партийцев Костанайского областного филиала Amanat, уже доставлены", — рассказал он на брифинге в СЦК.
Сегодня в село Аулиеколь прибудут грузовики из Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей. Первые группы волонтеров из числа членов молодежного крыла Жастар Рухы уже прибыли в Костанайскую область для оказания помощи пострадавшим и участия в восстановительных работах.
Прямую трансляцию организации отправки гуманитарной помощи и погрузку вела наша редакция. Посмотреть запись можно здесь.
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