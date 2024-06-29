Как отметят День столицы в Астане

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане проводят около 100 разноплановых мероприятий. Жителей и гостей города ждут концертные программы, фестивали, спортивные турниры и много другое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

До 31 августа каждую субботу и воскресенье с 14:00 на Городской площади, Центральной Набережной (река Есиль), Центральном парке (напротив Амфитеатра), парке "Жеруйык", парке "Жетысу" с развлекательными программами для детей, выступлениями творческих коллективов, флешмобами проходит летний проект "Creative summer".

3 июля в 18:00 в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится праздничный концерт лучших традиционных певцов, кюйши, жыршы Казахстана "Асыл мұра". В нем примут участие выдающиеся деятели искусства и известные творческие коллективы страны. В частности, Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев, заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ельшибаева, Ельмура Жанаберген, Айгуль Косанова, Ардак Балажанова, Клара Толенбаева и другие артисты.

5 июля в 19:00 в Амфитеатре состоится гала-концерт "Аялаған Астана" - проекта, который способствует росту и дает выход на большую сцену молодым казахстанским талантам.

5 июля в 15:00 в театре "Жастар"состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса-мушайры среди поэтов "Байрағы биік байтағым".

5 июля в 11:00 на Аллее писателей пройдёт книжный фестиваль "KITAPHANA FEST-2024".Вход бесплатный.Фестиваль состоит из трех основных блоков — книжной ярмарки, образовательной программы и программы для детей и семей.

С 5 по 7 июля в столице будет проходить I Международный фестиваль уличных театров "Театральная Евразия". В мероприятии примут участие эстонские, польские, московские и казахстанские театральные коллективы и артисты.

6-7 июля в 12:00 пройдет парад участников Международного фестиваля уличных театров. Он начнется с Городской площади и завершит шествие в Центральном парке.

6 июля в 18:00 на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR.На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

6 июля в 11:00 и в 15:00 на окраинах города в жилых массивах пройдут концерты "Астана – жүрегім" для жителей и гостей столицы. На праздничном мероприятии выступят Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, Бауыржан Исаев и другие звезды казахстанской эстрады.

6 июля в 20:00 в Амфитеатре состоится праздничный концерт "Астана - арман қала" с участием артистов Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.В мероприятии примут участие известные деятели искусства и звезды эстрады Майра Ильясова, Канат и Света Айтбаева, Арайлым Рахимовна, Гульнур Оразымбетова, Зарина Омарова, Муратбек Хайролда, Фарида Жолдасова, Акимхан Маженов, Алтыншаш Мукатаева, а также DJ Dake и балет современного танца "ALEM".

6, 7 и 8 июля с 12:00 в Центральном парке для гостей и жителей города будет работать летний проект "Мегеке street". Это фестиваль семейного отдыха для горожан всех возрастов с мастер-классами и кинотеатром под открытым небом.

7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничное шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль "Қорқыт", группа "Made in KZ", Ибрагим Ескендир и детский творческий центр "Алтын Домбыра", группа "Assyl", Qalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.

8 июля во Дворце "Жастар" в 19:00 в честь празднования Дня городов-побратимов Астаны и Нусантары состоится совместный праздничный концерт. На мероприятии прозвучит традиционная музыка и танцы талантливых артистов Казахстана и Индонезии.

Ко дню столицы запланированы масштабные спортивно-массовые мероприятия.

Среди них самые крупные: велопробег "Жасайбер, жайна-Астанам!", республиканский турнир "Толагай", республиканский турнир по қазақ күресі "Қазақстан БАРЫСЫ", конные соревнования (конкур), байга "Елорда Кубогі", забег "Ел жүрегі – Астана!".

Наряду с крупными мероприятиями будут проводить открытый Республиканский турнир боксерского клуба "Qazaq Arlany" by M.Toitov по боксу среди юниоров 2010-2011 года рождения, Кубок города по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата турнир по волейболу среди жителей района "Байконур", открытый турнир по асык ату "Астана сақасы" (мужчины, женщины), чемпионат по настольному теннису "Шоудаун" среди спортсменов с ограниченными возможностями. Все эти мероприятия организуют в честь празднования Дня столицы.