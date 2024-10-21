Как отметят День Республики в Алматы

В Алматы в честь Дня Республики пройдёт ряд культурных мероприятий - концерты, спектакли, выставки, международный фестиваль, благотворительные представления и иппотерапия для детей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz.

C 21 по 24 октября в Государственном театре кукол проведут II Международный фестиваль театров кукол ALMATY PUPPET FESTIVAL. Артисты из Казахстана, Китая, Польши, Чехии, Болгарии, Грузии, Турции, Азербайджана, Узбекистана и России представят зрителям лучшие кукольные спектакли.

В 18:00 21 октября в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая театр "Жаңа Ғасыр" представит постановку "Соңғы қоңырау".

22 октября в 16:00 в Театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный концерт "Атамекен – айбыным". На сцене выступят деятель культуры РК, исполнительница традиционных песен Алма Аманжолова, эстрадная певица Марал Анарбек, певица Сандугаш Стамгазиева и другие. В этот же день в 18:00 ко Дню Республики члены Союза молодых художников РК представят свои картины, графические и акварельные работы, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства на выставке "Сағындырған әуендер-ай", которая пройдет в Almaty Gallery. Там же артисты камерного оркестра исполнят знаменитые классические произведения и песни именитых классиков, выступят заслуженный деятель РК, заслуженная артистка Узбекистана, оперная певица Джамиля Баспакова, также лауреаты международных конкурсов Олег Татамиров, Дамир Садуахасов и Диана Самыкенова.

23 октября в 12:00 в музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа пройдёт концерт "Ақ жауын" с участием камерного оркестра. В это же время в Казахском государственном цирке состоится благотворительное шоу "Тигр на слоне". На представление приглашены 1 700 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также маломобильные группы горожан. На манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, клоуны, а также дрессированные слоны, голландские фризы и астраханские верблюды.

Основной торжественный концерт состоится 23 октября в 15:00 во Дворце Республики. В мероприятии примут участие легендарный ансамбль "Дос-Мукасан", основатель группы A'Studio, продюсер и композитор Байгали Серкебаев, заслуженный деятель РК, лауреат государственной премии "Дарын", известный домбрист-кюйши Асылбек Енсепов и другие артисты. Вечером того же дня на открытой площадке перед метрополитеном на пересечении улиц Гоголя и Панфилова пройдёт показательный Almaty Street Battle с патриотическими элементами между танцевальными командами города.

24 октября с 10:00 в музее Алматы будет работать выставка "Тарихи дерек – елдігімнің бастауы". В 11:00 на леваде Казгосцирка будет организована благотворительная акция – иппотерапия для детей с ограниченными возможностями. В 15:00 пройдёт Марш патриотов с участием молодых казахстанцев, которые пронесут государственные флаги Казахстана по проспекту Достык от улицы Казыбек би до проспекта Абая. Шествие праздничной колонны завершится исполнением гимна перед Дворцом Республики.

В День Республики, 25 октября в 11:00 на ВСК "Медеу" состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана. В мероприятии примет участие молодёжь города, общественные деятели, депутаты маслихата Алматы и представители Ассамблеи народа Казахстана. В этот же день, в 11:00 в Мемориальном музее Нургисы Тлендиева состоится праздничное мероприятие "Өз елім".

Также праздничные мероприятия пройдут во всех районах города:

- в Бостандыкском районе 22 октября в 10:00 - торжественная церемония поднятия Государственного флага и праздничное мероприятие "Мәңгілік жаса, Қазақстаным" в Алматинской академии им. М. Есболатова;

- в Ауэзовском районе 22 октября в 11:00 в Государственном академическом театре имени Н. Сац состоится патриотический праздничный концерт "Байтақ елім, Қазақстан". 24 октября в 15:30 в Алматинской республиканской школе "Жас Ұлан" имени Момышұлы - торжественная церемония поднятия Государственного флага и массовое исполнение гимна Казахстана;

- в Алатауском районе 22 октября в 16:00 начнётся торжественное мероприятие ко Дню Республики в театре традиционного искусства "Алатау";

- в Турксибском районе 23 октября в 11:00 в Доме школьников №7 состоится городской турнир по национальной игре "Тоғыз құмалақ", посвященный Дню Республики. В 19:00 в Республиканском академическом немецком драматическом театре пройдёт концертная программа театра современного танца Samruk. Торжественный концерт ко Дню Республики организуют в Доме школьников №6 24 октября в 17:00;

- в Медеуском районе 23 октября в 12:00 пройдет праздничный концерт и награждение благодарственными письмами ко Дню Республики в Каспийском университете;

- в Алмалинском районе праздничное мероприятие, посвящённое Дню Республики, состоится 23 октября в 12:00 в Казахском национальном женском педагогическом университете. В библиотеках №4, 33, 20 пройдут книжные выставки;

- в Наурызбайском районе 24 октября в 12:00 начнётся праздничный концерт в ЦИТ. 25 октября в 12:00 концерт покажут на территории амфитеатра;

- в Жетысуском районе концерт ко Дню Республики состоится в 11:00 25 октября в микрорайоне Кокжиек (пешеходная зона).