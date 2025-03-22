В дни празднования Наурыза пассажиры поездов стали частью особой праздничной атмосферы. С перрона Алматинского вокзала в путь отправился поезд "Алматы-Астана", оформленный в национальном стиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика.

Проводники встречали пассажиров в традиционной казахской одежде, создавая атмосферу праздника ещё до начала поездки.

На вокзале для пассажиров и провожающих звучала живая музыка – мелодии на домбре, символе казахской культуры. Гостям предлагали традиционные угощения – наурыз-коже и баурсаки, передавая дух великого праздника.

Еще один поезд, оформленный в этническом стиле, – электропоезд "Караганды – Астана – Курорт Боровое". Специальный дизайн вагонов, посвященный Наурызу, сохранится до конца марта 2025 года, чтобы как можно больше пассажиров смогли ощутить праздничную атмосферу в дороге.

Поздравление пассажиров с национальными праздниками стало доброй традицией. Ежегодно в Казахстане украшают поезда в честь значимых дат, создавая особое настроение у пассажиров.

Праздничная акция охватила все регионы страны. Сотрудники компании поздравляют пассажиров не только на вокзалах, но и в самих поездах, желая им добра, благополучия и радостного праздника Наурыз.