Как отмечают День Козы Корпеш и Баян Сулу в Казахстане
Минкультуры представило анонс мероприятий.
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
90Фото: pxhere.com
15 апреля в Казахстане отмечают День влюблённых - Козы Корпеш и Баян Сулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай" появился в стране в 2011 году как напоминание о настоящих чувствах: любви, преданности, чести и морали. Эта дата посвящена героям народного эпоса, чья трагическая история любви веками передавалась из уст в уста.
В рамках Дня влюбленных запланированы следующие мероприятия:
- Театр "Астана Балет" - балет-эпос в двух действиях "Қозы Көрпеш-Баян Сұлу";
- Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова - трагедия "Қозы и Баян";
- Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова - постановка "Сезім хаттары";
- Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая - концерт ведущих солистов оперы Венеры Алпысбаевой и Нуржана Бажекенова "Гармония для двоих";
- Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы – концерт "Махаббат мәңгі ертегі";
- Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева – музыкальная драма "Баян Сұлу – Қозы Көрпеш".
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