15 апреля в Казахстане отмечают День влюблённых - Козы Корпеш и Баян Сулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай" появился в стране в 2011 году как напоминание о настоящих чувствах: любви, преданности, чести и морали. Эта дата посвящена героям народного эпоса, чья трагическая история любви веками передавалась из уст в уста.

В рамках Дня влюбленных запланированы следующие мероприятия: