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Как отмечают День Козы Корпеш и Баян Сулу в Казахстане

Минкультуры представило анонс мероприятий.

Сегодня, 17:05
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: pxhere.com

15 апреля в Казахстане отмечают День влюблённых - Козы Корпеш и Баян Сулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай" появился в стране в 2011 году как напоминание о настоящих чувствах: любви, преданности, чести и морали. Эта дата посвящена героям народного эпоса, чья трагическая история любви веками передавалась из уст в уста. 

В рамках Дня влюбленных запланированы следующие мероприятия:

  • Театр "Астана Балет" - балет-эпос в двух действиях "Қозы Көрпеш-Баян Сұлу";
  • Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова - трагедия "Қозы и Баян";
  • Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова - постановка "Сезім хаттары"; 
  • Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая - концерт ведущих солистов оперы Венеры Алпысбаевой и Нуржана Бажекенова "Гармония для двоих";
  • Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы – концерт "Махаббат мәңгі ертегі";
  • Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева – музыкальная драма "Баян Сұлу – Қозы Көрпеш".

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