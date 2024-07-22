Как отдохнут казахстанцы в августе

30 августа празднуется День Конституции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.



Этот праздничный выходной день выпадает в 2024 году на пятницу, поэтому казахстанцы будут отдыхать:

при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (пятница, суббота, воскресенье);

при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 августа и 1 сентября (пятница, воскресенье).



Всего в августе:

Всего в августе: при пятидневной рабочей неделе - 21 рабочих дня и 10 выходных;

при шестидневной рабочей неделе - 26 рабочих дней и 5 выходных.