Как отдохнут казахстанцы в августе
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
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30 августа празднуется День Конституции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.
Этот праздничный выходной день выпадает в 2024 году на пятницу, поэтому казахстанцы будут отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (пятница, суббота, воскресенье);
- при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 августа и 1 сентября (пятница, воскресенье).
Всего в августе:
- при пятидневной рабочей неделе - 21 рабочих дня и 10 выходных;
- при шестидневной рабочей неделе - 26 рабочих дней и 5 выходных.
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