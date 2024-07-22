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Как отдохнут казахстанцы в августе

Сегодня, 13:09
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Как отдохнут казахстанцы в августе Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
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30 августа празднуется День Конституции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

Этот праздничный выходной день выпадает в 2024 году на пятницу, поэтому казахстанцы будут отдыхать:

  • при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (пятница, суббота, воскресенье);
  • при шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 августа и 1 сентября (пятница, воскресенье).

    Всего в августе:
  • при пятидневной рабочей неделе - 21 рабочих дня и 10 выходных;
  • при шестидневной рабочей неделе - 26 рабочих дней и 5 выходных.

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