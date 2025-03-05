Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз рассказал о ситуации с водными ресурсами в стране. По его словам, качество воды в Казахстане остается стабильным, несмотря на изменения в методике ее оценки, передает BaigeNews.kz.

"Качество воды не снизилось и не ухудшилось, оно осталось таким же, каким было. Однако, насколько мне известно, Казгидромет изменил методику определения качества воды. В результате этого, вода, которая ранее относилась ко второй категории, теперь попала в четвёртую категорию", — пояснил Бекнияз.

Паводки и их использование

Как отметил Болат Бекнияз, весенние паводки в Казахстане — это важный природный процесс, который нельзя игнорировать. Паводковые воды представляют собой определённый объём воды в реке. При этом половина этого стока считается экологическим и не подлежит использованию, так как предназначена для поддержания природных экосистем.

"Прошлый год был аномальным. Такой паводок бывает раз в 100 лет. С учётом этих уроков в Водный кодекс был введён новый термин — демаркационная линия. Это линия максимального паводка, который прошёл в 2024 году. Она определяется с помощью космической съёмки, детального обследования территории и геодезических измерений. Эта линия предупреждает население о том, что в прошлом году вода доходила до этого уровня", — сообщил Бекнияз.

Может ли в Казахстане закончиться пресная вода?

Министерство уверено: запасы воды в стране останутся.

"Нет, вода не заканчивается никогда, так как является возобновляемым ресурсом. Наша задача — не превратить её в невозобновляемый ресурс, то есть не загрязнять, не засорять и не истощать её. Вода возвращается в подземные водоносные горизонты. Из-за изменения климата могут уменьшаться объёмы поверхностных водных объектов. Однако круговорот воды в природе сохраняется", — пояснил Бекнияз.

Использование талых вод

Одним из важнейших направлений в водохозяйственной сфере является накопление талых и паводковых вод. Полное аккумулирование таких вод в водохранилищах невозможно, однако они играют ключевую роль в их сборе и хранении. Это особенно актуально для северных регионов Казахстана, где водохранилища предназначены именно для накопления паводковых вод с целью их последующего использования.

В южных районах страны также ведётся строительство водохранилищ на реках для эффективного сбора паводковых вод. Одним из решений является восстановление лиманных систем орошения.

"Сейчас прорабатываются технологии закачки паводковых вод в подземные водоносные горизонты. Также рассматривается система лиманного орошения, которая существовала ранее. Лиманные системы выполняют двойную функцию: они накапливают воду на 1,5-2 месяца, затем её постепенно выпускают, что способствует произрастанию кормовых трав. К сожалению, многие лиманные системы были разрушены. В настоящее время две из нихпереданы в государственную собственность и эксплуатируются", — отметил Болат Бекнияз.

Эффективное управление водными ресурсами требует комплексного подхода. Одной из важных мер является сохранение лесных насаждений на пойменных участках, поскольку в таких местах снег тает медленнее, обеспечивая постепенное пополнение водоёмов. Кроме того, применяются другие превентивные меры, направленные на эффективное управление водными ресурсами и защиту от паводков.