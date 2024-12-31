Разного рода задолженности могут стать причиной ограничения выезда. Чтобы избежать подобных ситуаций, граждане могут оперативно проверить наличие запрета на выезд из страны через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, передаёт BaigeNews.kz.

Основной причиной ограничения права на выезд является наличие задолженностей. К ним относятся неоплаченные налоги, штрафы, алименты, задолженности перед коммунальными службами, а также долги перед физическими или юридическими лицами, если они имеют соответствующее документальное подтверждение.

Чтобы воспользоваться сервисом на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

перейти в раздел "Гражданам" - "Гражданство, миграция и иммиграция" - "Выезд за рубеж";

выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам" и нажать "Заказать услугу онлайн";

ввести ИИН/БИН и нажать "Далее";

ознакомиться с результатом проверки на статусной странице.

Чтобы воспользоваться сервисом в мобильном приложении eGov mobile, пользователю необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Путешествие, жизнь за границей и иммиграция";

выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам";

ввести ИИН/БИН и нажать "Проверить";

ознакомиться с результатом проверки.

Ограничения на выезд могут быть применены при сумме долга от 40 МРП, либо при просрочке выплат по алиментам в более чем 3 месяца, при условии, что судом вынесено соответствующее постановление о взыскании. Постановление судебного исполнителя, утверждённое судом, направляется в Пограничную службу КНБ РК, которая и блокирует возможность пересечения границы.

Сервис предоставляется бесплатно и доступен как физическим, так и юридическим лицам.

Также наличие запрета можно проверить через Автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства АИС ОИП, в разделе "Запрет на выезд".

Сервис был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО "Национальные информационные технологии" и Министерства юстиции РК.