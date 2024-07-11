Как оформить согласие супруга на выдачу кредита: разработаны правила

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект Правил получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, передаёт BaigeNews.

Минимальный размер потребительского банковского займа или потребительского микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита установлен в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).



Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме и содержит следующие обязательные условия:

дату оформления Согласия;

сведения о клиенте и его супруге: ФИО (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и ИИН;

сведения о кредите: сумма, срок, размер ставки вознаграждения (в годовых процентах либо в фиксированной сумме), размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.



При оформлении согласия в электронной форме потребуется биометрическая идентификация супруга клиента.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24.07.2024 г.



В случае принятия правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.