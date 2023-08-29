Как обратиться к уполномоченному по правам социально уязвимых категорий населения в РК

Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК Светлана Жакупова рассказала, как можно с нею связаться, передаёт BaigeNews.kz.

В СЦК Жакупова сообщила, что интернет-площадки омбудсмена пока находятся на стадии разработки, поэтому обращения принимают через общественную приёмную Минтруда.

"Основные направления нашей деятельности – рассмотрение обращений граждан в части нарушения их прав, обращение в госорганы, которые в силу своей деятельности или бездеятельности нарушили эти права. Выработка рекомендаций для исключения тех норм, которые ведут к нарушению прав граждан. Работа сейчас выстраивается с регионами. Мы саккумулировали реестр системных проблем, выработали подходы для решения, инициировали порядка 13 проектов, которые где-то финансово поддерживаются, а где-то ждут решений правительства", - рассказала спикер.

По ее словам, возможны разные форматы обращений: посредством видеозвонка, письменных запросов, а также через приёмную научно-практического центра развития социальной реабилитации в Алматы.