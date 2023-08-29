  • 29 Августа, 20:22
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

Как обратиться к уполномоченному по правам социально уязвимых категорий населения в РК

Сегодня, 18:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
174
Фото: akorda.kz

Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК Светлана Жакупова рассказала, как можно с нею связаться, передаёт BaigeNews.kz

В СЦК Жакупова сообщила, что интернет-площадки омбудсмена пока находятся на стадии разработки, поэтому обращения принимают через общественную приёмную Минтруда. 

"Основные направления нашей деятельности – рассмотрение обращений граждан в части нарушения их прав, обращение в госорганы, которые в силу своей деятельности или бездеятельности нарушили эти права. Выработка рекомендаций для исключения тех норм, которые ведут к нарушению прав граждан. Работа сейчас выстраивается с регионами. Мы саккумулировали реестр системных проблем, выработали подходы для решения, инициировали порядка 13 проектов, которые где-то финансово поддерживаются, а где-то ждут решений правительства", - рассказала спикер.  

По ее словам, возможны разные форматы обращений: посредством видеозвонка, письменных запросов, а также через приёмную научно-практического центра развития социальной реабилитации в Алматы.

Самое читаемое

Наверх