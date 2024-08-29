Как обновляется машинно-тракторный парк Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 1 сентября 2023 года поручил довести темпы обновления сельскохозяйственной техники в стране до 8-10% в год. О том, как исполняется данное поручение Президента, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в АО "КазАгроФинанс".

В пресс-службе АО "КазАгроФинанс" сообщили, что за 2023 год в стране приобретено 19 627 единиц техники, в том числе посредством Общества 7 710 единиц. Доля КазАгроФинанс в приобретении техники составляет 39,3%.

В 2023 году Общество запустило несколько льготных программ финансирования для поддержки сельского хозяйства в республике.

Так, льготная программа под названием "Свои корма" направлена на приобретение фермерами кормозаготовительной техники, поскольку в последние годы в Казахстане наблюдается нехватка кормов для сельхозживотных. По правилам программы в лизинг передаётся техника казахстанского и зарубежного производства со ставкой 6% годовых, авансом не менее 15%, с возможностью оплаты после передачи предмета лизинга.

Программа "Свои корма" показала отличные результаты и весьма востребована у клиентов, уверяют в ведомстве.

Срок освоения бюджетных средств был до 31 июля 2024 года. Средства полностью освоены. В рамках программы "Свои корма" профинансированы 1 559 клиентов на закуп 3 506 единиц техники.

Ещё одна новая программа - "Жасыл өнім". Она направлена на льготное финансирование производителей социально-значимых продуктов питания – овощей, фруктов, ягод, сахарной свеклы. На эти цели выделено 5 миллиардов тенге.

На финансирование в лизинг сельскохозяйственной техники и транспортных средств отечественного производства и сборки ориентирована программа "Сделано в Казахстане". На неё было выделено 23,1 миллиардов тенге.

Ещё 25 миллиардов тенге выделили на программу "Льготный лизинг" по финансированию самоходной сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки.

Таким образом, объём финансирования льготных программ в 2023 году составил 45,9 миллиардов тенге.

В 2024 году в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также наращивания спроса АО "КазАгроФинанс" внесены существенные изменения в условия финансирования.

"Так, за счёт рыночных средств, а именно, при финансировании на сумму, не превышающую 370 миллионов тенге на заёмщика, аванс составляет 0%. Первый платёж клиент оплачивает после сбора урожая осенью до 10 ноября. Это позволяет своевременно, без отвлечения средств приобрести новую технику к сезонным работам", - сказали в КазАгроФинансе.

В июне текущего года с применением механизма субсидирования ставки купонного вознаграждения, стартовала новая льготная программа "Льготный лизинг 5%" с удешевлением конечной ставки для клиента и возможностью оплаты первого лизингового платежа после передачи предмета лизинга. Ставка здесь составляет 5% годовых, срок - до 7 лет, аванс – не менее 10% с отсрочкой оплаты до 1 декабря 2024 года. На данную программу выделено 120 миллиардов тенге.

В 2024 году объем финансирования льготных программ прогнозируется в размере 163,4 миллиардов тенге.

Кроме того, за счёт реализации льготных программ лизинга отечественной техники увеличивается доля профинансированной техники казахстанского производства. Тем самым, Общество вносит огромный вклад в развитие отечественного машиностроения в Казахстане.