Как обновляется машинно-тракторный парк Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 1 сентября 2023 года поручил довести темпы обновления сельскохозяйственной техники в стране до 8-10% в год. О том, как исполняется данное поручение Президента, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в АО "КазАгроФинанс".
В пресс-службе АО "КазАгроФинанс" сообщили, что за 2023 год в стране приобретено 19 627 единиц техники, в том числе посредством Общества 7 710 единиц. Доля КазАгроФинанс в приобретении техники составляет 39,3%.
В 2023 году Общество запустило несколько льготных программ финансирования для поддержки сельского хозяйства в республике.
Так, льготная программа под названием "Свои корма" направлена на приобретение фермерами кормозаготовительной техники, поскольку в последние годы в Казахстане наблюдается нехватка кормов для сельхозживотных. По правилам программы в лизинг передаётся техника казахстанского и зарубежного производства со ставкой 6% годовых, авансом не менее 15%, с возможностью оплаты после передачи предмета лизинга.
Программа "Свои корма" показала отличные результаты и весьма востребована у клиентов, уверяют в ведомстве.
Срок освоения бюджетных средств был до 31 июля 2024 года. Средства полностью освоены. В рамках программы "Свои корма" профинансированы 1 559 клиентов на закуп 3 506 единиц техники.
Ещё одна новая программа - "Жасыл өнім". Она направлена на льготное финансирование производителей социально-значимых продуктов питания – овощей, фруктов, ягод, сахарной свеклы. На эти цели выделено 5 миллиардов тенге.
На финансирование в лизинг сельскохозяйственной техники и транспортных средств отечественного производства и сборки ориентирована программа "Сделано в Казахстане". На неё было выделено 23,1 миллиардов тенге.
Ещё 25 миллиардов тенге выделили на программу "Льготный лизинг" по финансированию самоходной сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки.
Таким образом, объём финансирования льготных программ в 2023 году составил 45,9 миллиардов тенге.
В 2024 году в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также наращивания спроса АО "КазАгроФинанс" внесены существенные изменения в условия финансирования.
"Так, за счёт рыночных средств, а именно, при финансировании на сумму, не превышающую 370 миллионов тенге на заёмщика, аванс составляет 0%. Первый платёж клиент оплачивает после сбора урожая осенью до 10 ноября. Это позволяет своевременно, без отвлечения средств приобрести новую технику к сезонным работам", - сказали в КазАгроФинансе.
В июне текущего года с применением механизма субсидирования ставки купонного вознаграждения, стартовала новая льготная программа "Льготный лизинг 5%" с удешевлением конечной ставки для клиента и возможностью оплаты первого лизингового платежа после передачи предмета лизинга. Ставка здесь составляет 5% годовых, срок - до 7 лет, аванс – не менее 10% с отсрочкой оплаты до 1 декабря 2024 года. На данную программу выделено 120 миллиардов тенге.
В 2024 году объем финансирования льготных программ прогнозируется в размере 163,4 миллиардов тенге.
Кроме того, за счёт реализации льготных программ лизинга отечественной техники увеличивается доля профинансированной техники казахстанского производства. Тем самым, Общество вносит огромный вклад в развитие отечественного машиностроения в Казахстане.
"В текущем году Обществом запланировано финансирование сельскохозяйственной техники в объёме 185 миллиардов тенге, как за счёт рыночных средств, так и за счёт льготных источников финансирования. На сегодня заключены договора лизинга на сумму 158,4 миллиарда тенге на 8 121 единиц техники", - отметили в ведомстве.
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