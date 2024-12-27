В стране введено в эксплуатацию 254 школ на 375 тыс. ученических мест. Из них за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования 23 объектов. За счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения инвестиций – 126 школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства.

Беспрецедентные меры по строительству школ значительно сократили существующие проблемы с трехсменкой. Наряду с этим капитально отремонтировано 254 средних учебных заведений, приобретены 1621 современных предметных кабинетов для 967 школ. Проведена модернизация 1 тыс. сельских школ. Повышена техническая оснащенность системами безопасности более 10 тыс. организаций образования.

По поручению Главы государства проведена комплексная работа по ускорению процесса цифровизации сферы образования. По итогам 2024 года скорость интернета увеличена с 19% до 90% школ. Показатель качественного интернета в казахстанских школах увеличен в 3 раза. При этом 100% школьных учебников переведены в цифровой формат и доступны на 11 платформах.

В 215 школах Астаны, Мангистауской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей реализуется пилотный проект "Социальный кошелек" для бесплатного питания детей соответствующих категорий.

Напомним, рекордное количество школ построили в Астане.