Как обманывают казахстанских покупателей, рассказал мажилисмен

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов назвал наиболее распространённые схемы нарушений прав потребителей в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам депутата, в магазинах розничной торговли граждане сталкиваются с предложениями предпринимателей оплатить за товар способом наличной оплаты, в результате чего стоимость товара будет изменена в пользу потребителя. В случае же оплаты за тот же товар путём безналичной оплаты стоимость товара увеличивается.

В магазинах продажи бытовой техники навязываются так называемые гарантии на приобретаемые товары. Данные гарантии, потребителей, вынуждают приобрести за отдельную плату, что в корне является незаконным и необоснованным.

Аналогично в автосалонах городов Казахстана в зависимости от способа приобретения товара меняют её цену: за наличные или в кредит предлагается одна цена на авто. В так называемую рассрочку сумма на то же авто увеличивается на 30%.

При этом активно подменяются понятия рассрочки и кредита, утверждает депутат.

"Рассрочка даёт потребителю возможность оплатить товар равными платежами в течение нескольких месяцев без дополнительных процентов. Кредит же предполагает выдачу банком денежных средств на условиях уплаты клиентом процентов за пользование деньгами. Однако применяемые манипуляции с ценой на товар, в конечном счёте, приводят к тому, что защищёнными остаются только интересы банка, путём предварительного включения процентов банка в первоначальную цену авто, что по своей сути является тем же кредитом, а не рассрочкой", - заявил он.

Вместе с тем, в рамках автокредитований для получения большей выгоды с потребителя банками навязываются принудительные страхования приобретаемых автомобилей в лоббируемых ими страховых компаниях. К примеру, страхование автомобиля на три года обойдётся потребителю в миллион тенге, которые им должны быть возвращены уже с накрученными процентами в течение всего периода займа.

Аналогичные схемы применяются и в вопросах приобретения первичного жилья. Застройщики завышают стоимость недвижимости, как минимум на 10%, закладывая в них процентную выгоду вознаграждения банков.

"Вышеизложенное является примерами грубейших нарушений норм гражданского законодательства о публичном договоре, в соответствии с которым, недопустимо изменять цену на товары, работы и услуги в зависимости от способа оплаты за них. Более того, незаконно навязывание дополнительно оплачиваемых гарантий на товары, и страхований авто, приобретаемого за счёт кредитных средств", - сказал Магеррамов.

Депутат обратился к заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Нурлану Байбазарову с просьбой провести проверку нарушений предпринимателями требований гражданского законодательства.