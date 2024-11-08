Как обезопасить ребёнка в Интернете подсказали родителям в Минкультуры и информации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Минкультуры и информации в помощь казахстанцам подготовили обзор сервисов родительского контроля в Интернете, передаёт BaigeNews.kz.
В век, когда всё большее значение приобретают информационные технологии, Интернет является не только источником информации, но и универсальной средой для общения, развлечения и обучения. Количество интернет-пользователей растёт с каждым днём. Ввиду постоянного роста объёма информации и охвата новых сфер, фиксируется и увеличение количества противоправных материалов.
"В современном цифровом мире защита детей от опасностей в Интернете становится важной задачей. Государством принимаются все необходимые меры для противодействия. Тем не менее, понимая, что усилиями только государственных структур проблему противоправных деяний в сети Интернет не решить, министерство культуры и информации, выполняющее контроль за соблюдением требований законодательства в области масс-медиа, предлагает обзор доступных решений для родителей", - сообщили в ведомстве.
Сервисы родительского контроля помогают ограничивать доступ к нежелательному контенту, следить за онлайн-активностью и контролировать время использования устройств.
Популярные приложения для родительского контроля:
- Kaspersky Safe Kids: блокировка сайтов, геолокация, отчёты об активности.
- Dr.Web Security Space: антивирус и родительский контроль, фильтрация контента.
- Qustodio (Испания): фильтрация контента, лимиты экранного времени, мониторинг соцсетей.
- Net Nanny (США): блокировка контента, ограничения экранного времени и отслеживание местоположения.
- Norton Family: фильтрация сайтов, ограничения времени использования и отслеживание поисковых запросов.
- Kidslox: ограничения экранного времени, блокировка приложений и отслеживание местоположения.
- Parental Control Kroha (Украина): блокировка приложений, веб-контроль, мониторинг активности.
- Google Family Link: бесплатное приложение для контроля активности на Android. Необходимо установить на устройства родителя и ребенка.
- Kidlogger: пассивный контроль с возможностью отслеживания активности.
- Встроенные функции: на Android через Google Play, на iOS — "Экранное время" и "Локатор" для отслеживания геопозиции.
- TikTok Family Pairing: контроль использования TikTok подростками с возможностью ограничения экранного времени и фильтрации контента.