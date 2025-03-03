В мажилисе прошла презентация законопроекта об искусственном интеллекте и сопутствующих ему поправок. Документ запрещает полностью автономные системы. Это может затронуть беспилотные автомобили, дроны для нефтегазовой отрасли и сельского хозяйства, а также автоматизированные системы диагностики в медицине, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На заседании депутат Павел Казанцев задал вопрос разработчикам о том, насколько оправдан такой запрет, учитывая, что в других странах автономные технологии уже активно используются. К примеру, в США уже курсируют такси без водителя, Китай массово использует дроны в сельском хозяйстве, а в Казахстане подобные технологии могут попасть под жесткие ограничения.

В ответ депутат Екатерина Смышляева отметила, что законопроект пока содержит жесткую норму, но власти понимают, что в будущем такой запрет будет сложно администрировать. По ее словам, сейчас рассматриваются альтернативные механизмы – лицензирование и сертификация.

"По идее, на такие опасные автономные системы должна быть солидарная ответственность и разработчика, и того, кто эту систему будет потом использовать, чтобы вовремя прекратить ее действие. Хотя тот факт, что мы можем прекратить ее действие, уже говорит о том, что эта система не автономная", - заметила депутат.

Еще один хороший инструмент, и в мире он используется, - это инструмент регуляторных песочниц.

"Когда мы берем конкретный субъект, конкретную технологию, вводим регулирование только точечно для нее. Вот тогда, наверное, возможно будет. Беспилотные автомобили во всем мире вводились в рамках пилотов практически. То есть нельзя сразу на весь Казахстан создать регулирование и пустить везде беспилотники. Где-то инфраструктура подкачает, где-то знания подкачают, где-то какие-то еще вещи произойдут. Поэтому, как правило, такие очень автономные системы все еще полуавтономные и внедряются в рамках песочниц", - отметила Смышляева.

Вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин уточнил, что Казахстан пока делает ставку на полуавтономные системы. По его словам, тестирование беспилотных технологий будет проходить в рамках регуляторных песочниц, где модели смогут накапливать данные и совершенствовать алгоритмы.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Разработчики законопроекта обещают обсуждать возможные варианты регулирования с экспертным сообществом.