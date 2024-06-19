Как новый глава МЦРИАП намерен бороться с бюрократией в ведомстве

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса поделился своими долгосрочными планами в кресле главы МЦРИАП, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Минцифры придерживается своей тактики в борьбе с бюрократией.

"Я для себя построил долгосрочный профессиональный план. Я хочу вести постоянную ротацию между частным сектором, государственным, брать международный опыт. Всем, кто со мной работает, коллегам, тоже самое рекомендую. Должна происходить постоянная ротация. Я думаю, только так мы сможем победить бюрократию. Ты должен работать на государственной службе, но мыслить как частный сектор", - утверждает министр.

Напомним, Жаслана Мадиева назначили министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в мае текущего года. Ранее он занимал должность первого вице-министра данного ведомства.