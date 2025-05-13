В новом Налоговом кодексе предусмотрено повышение доли НДС, подлежащей зачету для сельхозпроизводителей, с 70% до 80%. Как это скажется на ценах на продукцию и отразится ли на потребителях, в ходе брифинга в Правительстве прокомментировал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, с 1 января 2026 года в рамках поддержки сельхозтоваропроизводителей изменится ставка НДС: она вырастет с 12% до 16%, но при этом увеличится и объем льготы.

"Если сегодня НДС мы платим 12%, то есть в зачете идет 12%, 70% льгота, фермеры платят всего 30%. Но в зачете идет все 12%, когда продают трейдеру. Поэтому теперь в новом кодексе НДС поднимается до 16%, при этом льготу подняли до 80%. Это большая поддержка для фермеров", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что для конечного потребителя изменения не будут чувствительными.