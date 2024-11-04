Как не заболеть сибирской язвой: рекомендации Минздрава РК

В казахстанском Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране заболеваемость сибирской язвой за последние 10 месяцев 2024 года снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего в текущем году было зарегистрировано 17 случаев заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию ведомства.

"Сибирская язва — это особо опасное инфекционное заболевание, которое поражает сельскохозяйственных и диких животных, а также человека. Болезнь часто сопровождается тяжелым течением и может привести к летальному исходу. Возбудитель сибирской язвы — сибиреязвенный микроб, который сохраняется в почве на протяжении многих лет", - отметили в Министерстве.

Заражение происходит при контакте с больными животными, их мясом и продуктами животноводства, а также через почву. Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до 14 дней, но чаще всего симптомы проявляются через 3–6 суток после заражения. К ним относятся общая слабость, высокая температура, увеличение лимфатических узлов и учащенное сердцебиение. Человек может заразиться от больных сибирской язвой животных, к ним относятся крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды.

"Заражение может произойти при уходе за животными, их забое, обработке мяса, а также при контакте с продуктами животноводства - шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина. При этом споры могут сохраняться годами, в том числе в почве. Через контакт с землей споры попадают в микротравмы в коже, что приводит к развитию кожной формы сибирской язвы. Это самая частая форма среди заболевших", - добавили в Минздраве.

Для профилактики сибирской язвы нужно: