Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане

Фото: прокуратура Мангистауской области

Ежегодно в Казахстане жертвами пирамид становятся несколько тысяч человек. Люди продают объекты недвижимости, в том числе квартиры, земельные участки, а также автомобили. Вырученные деньги казахстанцы закладывают, искренне полагая, что смогут заработать, вложив деньги в "инвестиционную компанию". Однако спустя время осознают, что ни денег, ни обещанных дивидендов они не получили, а наоборот – лишились накопленного, оставшись у разбитого корыта. О том, как распознать финансовую пирамиду, чтобы не оказаться на крючке мошенников, рассказал корреспонденту BaigeNews.kz заместитель начальника управления уголовного преследования прокуратуры Мангистауской области Арман Купенов.

- Арман Жаксылыкович, расскажите, что представляет из себя финансовая пирамида?

- Все финансовые пирамиды представляют собой опасность, так как в определённый момент таким "инвестиционным компаниям" свойственно рушиться. Как правило, схема любой финансовой пирамиды заключается в том, что организаторы берут с вкладчиков деньги, обещая при этом высокие проценты и дивиденды. Когда сумма накопленных средств достигает определённой суммы, выплаты приостанавливаются, а затем, как правило, организаторы скрываются вместе с деньгами вкладчиков. Безусловно, шанс, что вкладчик может снять деньги, раньше, чем финансовая пирамида начнёт рушиться, есть, однако, надо признать, что такая вероятность - низкая. Исходя из опыта можно сделать вывод о том, что человек надеясь быстро разбогатеть, вкладывает в пирамиду снова и снова, и в один момент теряет все свои сбережения.

- Расскажите о громких уголовных делах, связанных с финансовыми пирамидами?

- В 2020 году в период пандемии, казахстанцы из нескольких регионов страны, в том числе из Астаны, Шымкента, Актобе стали массово писать заявления в правоохранительные органы о мошеннических действиях компании "Ломбард 24". Людям обещали ежемесячно выплачивать до 40 процентов дохода от вложенной суммы. В Актау так же были зарегистрированы потерпевшие по этому делу. В начале прошлого года в Актау вынесли приговор двум фигурантам уголовного дела касательно другой финансовой пирамиды "Капитал плюс". Материалами дела установлено, что общая сумма ущерба от деятельности ТОО "Капитал плюс" составляет более трёх миллиардов тенге. Виновными были признаны двое человек – каждого из них приговорили к 12 годам лишения свободы. Они предлагали вкладывать деньги и имущество с выгодой в размере 35 процентов. Потерпевшими признаны более 600 человек. Осужденных обязали выплатить ущерб всем вкладчикам. Ещё один фигурант дела – создатель финансовой пирамиды и по совместительству глава данной организации - находится в международном розыске. Следственные мероприятия продолжаются.

- Летом 2022 года стало известно, что в Актау людям обманным путём предлагали брать кредиты на дорогие автомобили. Расскажите, в чём заключалась эта схема мошенничества, и на каком этапе сейчас ведётся следствие?

- Потерпевшими по делу об автокредитовании стали более 200 человек. На них оформляли автокредитование, обещая, что, таким образом, люди могут заработать. Общий ущерб по этому делу составляет около трёх миллиардов тенге. Схема очень банальная: кредиты, действительно, оформляли, но в итоге потерпевшие оказались вынуждены платить за кредит на машину, которую ни разу в жизни не видели, так как автомобили в итоге перепродавали. Также в отношении потерпевших использовали другую схема мошенничества – вкладчикам обещали купить их автомобили по цене выше рыночной стоимости, но при условии оформлении генеральной доверенности. После чего автомобиль перепродавали. На данный момент ведутся следственные мероприятия. Иные сведения разглашению не подлежат, так как материалы дела ещё не поступили в суд.

- Схемы, которые вы описываете, и вправду, выглядят достаточно банальными. Как люди добровольно соглашаются на такие условия, продавая при этом нажитое имущество? Есть ли этому какое-то объяснение?

- Организаторы финансовых пирамид преследуют единственную главную цель — обманным путём получить деньги вкладчиков. Они способны играть на эмоциях, манипулировать, располагать к себе. Они знают, что и как нужно говорить своим будущим жертвам. Чтобы вызвать больше доверия у населения – проводят встречи с вкладчиками. Для большего эффекта – они первые месяцы исправно исполняют свои обязательства, выплачивают оговоренные обещанные проценты, бонусы. Делается это исключительно для того, чтобы доказать платёжеспособность организации. Также они призывают приглашать родственников, друзей, знакомых, чтобы доходы росли не только у ТОО, а якобы и самих вкладчиков. Для того, чтобы обезопасить наших граждан, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий наказание за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей.

- Расскажите, на что стоит обратить внимание гражданам, которые планируют инвестировать свои сбережения?

- В первую очередь, населению не стоит вестись на так называемый преступный маркетинг, когда людям обещают "лёгкие и быстрые деньги". Как правило, организаторы финансовых пирамид, "гарантируют" высокую доходность вложения или же пассивный доход. Например, они сравнивают ставки вознаграждения в банках второго уровня и предлагают свои условия, обещая вознаграждение в размере 35-40 процентов. Если вам предлагают подобного рода, казалось бы, выгодные условия, это повод усомниться в целесообразности таких вложений. Ещё на что следует обратить внимание – это на то, что граждан призывают вкладывать быстро, не раздумывая. Это людей должно насторожить, так как речь идёт об агрессивной рекламе, когда гражданам не дают времени подумать, уточнить все детали. Ещё один признак финансовой пирамиды – это обещание бонусов за приведенных родственников, друзей и знакомых, то есть людям предлагают построить систему привлечения клиентов и зарабатывать на ней.

- Как обезопасить себя и не стать жертвой финансовой пирамиды?

- Необходимо ознакомиться с репутацией той или иной инвестиционной компании, которая призывает вкладывать граждан свои сбережения. Попробуйте попросить показать лицензию уполномоченного органа на осуществление приёма депозитов. Здесь важно подчеркнуть, что если лицензии нет, то вероятность того, это финансовая пирамида – высока, а, как известно, деятельность таких организаций без соответствующей лицензии считается незаконной. Также ни в коем случае не рекомендуется вкладывать свои деньги компаниям, которые заключают договор займа. И наконец, необходимо обратить внимание на то, каким образом компания принимает деньги вкладчиков. Если за наличный расчёт – это повод насторожиться. Если деньги уже вложены, и вы считаете, что имели дело с финансовой пирамидой – необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

- В чем сложность расследования уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид?

- Самое сложное в уголовном деле это поимка подозреваемых в организации финансовых пирамид. Особенно, когда фигуранты уголовного дела покидают страну. Тогда встает вопрос об экстрадиции подозреваемых. Пока оперативными подразделениями ведётся розыск подозреваемых сроки следствия прерываются. Процесс экстрадиции может занять определённое время. Переговорами касательно экстрадиции подозреваемых занимаются уполномоченные органы государств. Ратифицированный договор позволяет государствам-участникам, обусловливающим выдачу наличием договора, рассматривать Конвенцию против организованной преступности в качестве правового основания для выдачи в их отношениях с другими государствами-участниками. Международные договорные и иные обязательства РК, а также нормативные постановления Конституционного Суда и Верховного Суда РК, регулирующие порядок уголовного судопроизводства, являются составной частью уголовно-процессуального права.

- А что насчёт возмещения ущерба пострадавшим вкладчикам?

- Нормы уголовно-процессуального кодекса дают право потерпевшим подавать исковое заявление в отношении фигурантов уголовного дела, если их вина доказана судом, о взыскании суммы нанесённого ущерба. Иск можно подать во время уголовного процесса или после вынесения судебного приговора. Вопрос взыскания решается в гражданском порядке.

- Какая ответственность предусмотрена организаторам и создателям финансовых пирамид?

- Очевидно, что один человек руководить финансовой пирамидой не может. Поэтому, как правило, у создателей финансовых пирамид имеются пособники, агенты, исполнители, соответственно, по части 2 "совершение преступления группой лиц" предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет. Если материалами дела установлено, что имелась преступная группа, а ущерб нанесён в крупном размере, то здесь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Здесь стоит отметить, что крайнюю меру - 10 лет лишения свободы - увеличили до 12 лет.

- Какая работа проводится надзорным ведомством для проведения профилактики случаев мошенничества в регионе?

- С начала 2023 года наш регион стал первой областью, где стартовал проект под названием "QR-профилактика". Суть проекта заключается в том, что, наводя камерой смартфона на QR-код человек может спастись от мошенников и уберечь свои денежные средства. В приложении есть раздел, один из которых посвящен случаям мошенничества. В этом разделе есть советы о том, как не стать жертвой мошенников. Обращая внимания на отличительные признаки финансовых пирамид, можно минимизировать риски вовлечения, тем самым обезопасив себя и своих близких. Помимо этого, прилагается полезная и очень актуальная информация: например, как не потерять свои деньги при участии в долевом строительстве. Для удобства граждан на платформе "QR- профилактика" имеются номера телефонов доверия органов прокуратуры Мангистауской области. Вывески с информацией о запуске проекта, а также QR-код размещены в местах массового скопления и в зданиях государственных органов. Также мы проводим семинары, круглые стола, встречаемся с неправительственными организациями, чтобы ещё раз озвучить риски и опасность финансовых пирамид.

- Говоря о мерах профилактики стоит отметить, что в районах и городах Мангистау можно заметить билборды, где граждан призывают обращаться в полицию, если они стали жертвами онлайн-мошенников. Сколько случаев интернет-мошенничества зарегистрировано с начала года?

- Случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей уменьшились. Так, к примеру, с начала 2023 года в области зарегистрировано 44 преступлений, что ниже прошлогоднего показателя, составлявшего 79 преступлений. По-прежнему, самым распространённым способом остается онлайн-торговля. То есть, это те случаи, когда человек, совершает покупки через онлайн-платформы, перечисляет деньги неизвестному человеку за несуществующий товар. Также в регионе всё ещё фиксируются случаи, когда интернет-мошенникам удается обмануть граждан по телефону. Но здесь стоит отметить, что на удочку телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или банков, попадаются люди старшего поколения. Представители молодёжи осведомлены данными схемами мошенничества и зачастую просто кладут телефон.

- Расскажите, как можно защитить себя от них?

- Как я уже отметил, наиболее часто встречаемые случаи мошенничества, это онлайн-торговля, в частности посредством социальных сетей, к примеру, через Instagram. Невероятно дешёвые товары и горячие предложения за полцены призваны завлечь ничего не подозревающих онлайн-покупателей. Кроме того, доверчивые граждане ориентируются на число подписчиков, красивые фотографии и видео товара, затем оформляют заказ, но товара нет. Позже выясняется, что владельцы данного фейкового аккаунта попросту переименовали название профиля и теперь, условно, вместо очков торгуют женскими сумками. Это также касается различных интернет-сайтов. Поэтому мы просим граждан соблюдать правила предосторожности, чтобы оградить себя от возможных неприятностей. Например, заказывать товар только у проверенных поставщиков, запрашивать у них полную информацию, ориентироваться по настоящим отзывам клиентов.

- Выписка, подтверждающая перевод денег и переписка между пострадавшим покупателем и лжепродавцом, может стать вещественным доказательством при обращении в полицию?

- Что касается сведений о перечислении денег через банк, личных переписок в социальных сетях, то все предоставленные заявителем материалы обязательно приобщаются к материалам уголовного дела и служат доказательствами. Для того, чтобы вернуть потерянные денежные средства, важно незамедлительно обратиться в полицию, написав заявление. Быстрая реакция заявителя позволит сотрудникам полиции начать оперативные мероприятия по поиску подозреваемых в мошенничестве.

- Подводя итог нашего интервью, опираясь на ваш многолетний опыт, назовите дополнительные меры, которые могут помочь минимизировать случаи мошенничеств в стране.

- Стоит признать, что способы обмана с целью, чтобы заполучить деньги честных граждан незаконным путем, с каждым годом становятся изобретательнее. Я полагаю, что люди закладывают свои автомобили, квартиры в так называемые "инвестиционные компании" из-за низкой финансовой грамотности. Низкая финансовая грамотность и желание лёгкой и быстрой прибыли – комбинация, которая прокладывает людям маршрут в структуры преступного контингента. Поэтому я бы хотел, чтобы в наших школах появилась дисциплина, обучающая финансовой грамотности. Таким образом, детям со школьной парты будут давать знания, которые направлены не только на то, что ребёнок будет с детства знать, как устроена экономика, а базовые вещи, которые понадобятся ему в дальнейшей повседневной жизни. Возможно, благодаря этим урокам, подрастающее поколение будет осознавать: бесплатный сыр может быть только в мышеловке.