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Instagram/jenis_qasymbek Сегодня, 18:28
142
Сегодня, 18:28
142
Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Как не стать обманутым дольщиком, объяснил аким Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram дал несколько рекомендаций столичным жителям, рассказав о существующих долгостроях, передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальник отметил, что уже встречался с дольщиками ЖК "Комсомольский", "Алтын шар", "Араби 2-Гранитный 2", "Триумф сити", "За рекой", "Диана", "Future home Astana", "Зере 2".

"По объектам проводится большая системная: как по инженерным сетям и оформлению документов, так и по ускорению темпов строительства. Как я ранее говорил, у каждого дома своя сложная история: где-то были вырыты только котлованы, где-то подняты каркасы домов. Перед застройщиками стоит задача завершить строительство ЖК, уделяя особое внимание качеству домов", — написал Женис Касымбек. 

Он отметил, что не менее важный момент — не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства. 

"Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определённых условиях в соответствии с жесткими критериями, предусмотренными законодательством. Это получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома", — отметил аким.

Он рассказал, что на официальных ресурсах акимата и в СМИ можно посмотреть так называемый "чёрный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

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#дольщики #Астана #Женис Касымбек
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:28
142
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