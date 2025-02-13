В МВД в преддверии праздников предупредили о возможных рисках при онлайн-покупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В период массовых скидок и тотальных распродаж граждане могут оказаться обманутыми мошенниками. Чтобы не потерять деньги, МВД рекомендует соблюдать простые правила: