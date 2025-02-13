  • 13 Февраля, 22:25
  • BAIGENEWS

Как не потерять деньги при онлайн-покупках - советы полицейских

МВД рекомендует соблюдать простые правила.

Сегодня, 22:09
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
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Фото: pxhere.com

В МВД в преддверии праздников предупредили о возможных рисках при онлайн-покупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В период массовых скидок и тотальных распродаж граждане могут оказаться обманутыми мошенниками. Чтобы не потерять деньги, МВД рекомендует соблюдать простые правила:

  • Покупайте товар только на проверенных сайтах либо на официальных маркетплейсах;
  • Остерегайтесь слишком низких цен. Если скидка кажется слишком хорошей, возможно это мошенничество;
  • Если вы нашли заманчивое предложение в социальных сетях, перепроверьте данные продавца. При этом нужно иметь ввиду, что количество подписчиков, оставленные отзывы и возможность оформления в рассрочку не всегда гарант добропорядочности продавца;
  • Лично убеждайтесь в наличии товара путём видеозвонка продавцу, требуйте показать адрес и расположение магазина. В случае если это мошенники, они будут под всякими предлогами отказывать в этой просьбе и отправлять для убедительности геолокацию, однако это уловка вероятного мошенника;
  • Проверяйте способы оплаты. Не направляйте денежные средства на личные счета;
  • Следите за персональными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS и данные карт посторонним лицам;
  • Будьте внимательны и совершайте покупки безопасно! Если у вас появились сомнения, проверьте информацию или проконсультируйтесь с экспертами.

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