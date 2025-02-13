Как не потерять деньги при онлайн-покупках - советы полицейских
МВД рекомендует соблюдать простые правила.
Сегодня, 22:09
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Сегодня, 22:09Сегодня, 22:09
56Фото: pxhere.com
В МВД в преддверии праздников предупредили о возможных рисках при онлайн-покупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В период массовых скидок и тотальных распродаж граждане могут оказаться обманутыми мошенниками. Чтобы не потерять деньги, МВД рекомендует соблюдать простые правила:
- Покупайте товар только на проверенных сайтах либо на официальных маркетплейсах;
- Остерегайтесь слишком низких цен. Если скидка кажется слишком хорошей, возможно это мошенничество;
- Если вы нашли заманчивое предложение в социальных сетях, перепроверьте данные продавца. При этом нужно иметь ввиду, что количество подписчиков, оставленные отзывы и возможность оформления в рассрочку не всегда гарант добропорядочности продавца;
- Лично убеждайтесь в наличии товара путём видеозвонка продавцу, требуйте показать адрес и расположение магазина. В случае если это мошенники, они будут под всякими предлогами отказывать в этой просьбе и отправлять для убедительности геолокацию, однако это уловка вероятного мошенника;
- Проверяйте способы оплаты. Не направляйте денежные средства на личные счета;
- Следите за персональными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS и данные карт посторонним лицам;
- Будьте внимательны и совершайте покупки безопасно! Если у вас появились сомнения, проверьте информацию или проконсультируйтесь с экспертами.
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