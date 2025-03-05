Столичная Антикоррупционная служба, при участии заместителя службы превенции Агентства по противодействию коррупции Жигера Байдилдина и ректора ЕНУ Ерлана Сыдыкова, провела встречу с преподавателями и студентами университета, передаёт BaigeNews.kz.

Жигер Байдилдин подчеркнул важность антикоррупционных ценностей и формирования правосознания среди молодежи, призвав студентов и преподавателей активно участвовать в антикоррупционной политике.

Антикоррупционный волонтер Алибек Молданиязов поделился опытом распространения знаний о предотвращении коррупции, а активист клуба "Әділет" рассказал о текущей деятельности своей организации.

В ходе встречи обсуждали совершенствование антикоррупционного законодательства, а также дальнейшее сотрудничество в сфере формирования правосознания в образовательных учреждениях.