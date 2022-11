Как найти свою первую работу за рубежом? Пошаговый план с советами от экспертов

Фото: nautilus-work.com

Найти работу или свою первую стажировку за рубежом – это, конечно, не ракетостроение, но может стать настоящим испытанием. Четкий план и грамотно составленное резюме значительно облегчают эту задачу. Корреспондент BaigeNews.kz взяла интервью у Лены Львовой, специалиста EP Advisory по карьере в Восточной Европе и Прибалтике, и Еркежан Жолдасовой, основательницы платформы для поиска стажировок Hired Valley. Разложим по полочкам поиск работы шаг за шагом.

Шаг 1. Выбираем страну и тип компании

Изучите культуру и менталитет

Нет плохих или хороших культур – есть что-то, что будет ближе именно вам. Заранее изучите особенности местного менталитета, чтобы сделать осознанный выбор. После переезда "хоть куда" первоначальная эйфория быстро спадет, и без искреннего интереса к культуре будет трудно адаптироваться к жизни.

Например, во Франции принято оставаться в офисе чуть дольше рабочего дня и много общаться с коллегами. В Дании же, наоборот, совершенно нормально уходить раньше положенного, но важно не выделяться из общества и не так сильно показывать свою индивидуальность.

В Нидерландах коллеги или начальство могут очень прямолинейно вас огорошить, что какая-то задача выполнена недостаточно хорошо, но тут же предложат свою помощь. А от британцев, наоборот, сложно дождаться открытого фидбека. Под доброжелательным ответом с коротким замечанием в конце может скрываться недовольство целым проектом.

"Если вас сильно пугает какой-то резкий скачок в менталитете, то Восточная Европа — отличное место. Здесь и немного как у нас, и немного как в Европе", – говорит Лена Львова, карьерный консультант EP Advisory.

Узнайте о требованиях к языку

Найти работу в большинстве стран Европы можно со знанием английского, не говоря на местном языке. Английский – основной язык общения во многих корпорациях и быстро растущих стартапах, которые объединяют работников из самых разных стран. Чаще всего для "офисной" работы нужны уверенные B2-С1 (Upper-Intermediate или Advanced).

Местный язык будет полезен, если ваша профессия напрямую с ним связана. Например, Communications Manager в Германии или HR-специалист в Нидерландах.

Проведите анализ рынка труда

Какие индустрии быстро развиваются? Какие специалисты нужны? Например, в Германии высоко востребованы IT-специалисты, инженеры, ученые, медицинские работники, архитекторы. Таким специалистам будет легче получить визу. В Дании целых два списка дефицитных профессий, один с высшим образованием, а другой без. Во втором есть даже повары и парикмахеры! Заглядывайте на LinkedIn – там периодически публикуют статистику по индустриям.

"Даже просто внимательное чтение вакансий на LinkedIn будет полезно. Вы сможете определить, какие навыки требуются на рынке труда, но пока недостаточно прокачаны у вас. И пройти дополнительное обучение или получить проектный опыт, чтобы стать еще более сильным кандидатом", – говорит Лена Львова, карьерный консультант EP Advisory.

Выберите тип компании

Стартап или корпорация – куда податься? И то, и другое – бесценный опыт.

Стартапы – это про камерный коллектив, свободу в принятии решений и широкий круг обязанностей. Чтобы попасть в небольшую развивающуюся компанию, лучше выходить на нанимающих менеджеров напрямую – например, через LinkedIn. Отбор проходит сравнительно быстро: одно-два собеседования – и вы получите ответ.

"В стартапах будьте готовы к тому, что, возможно, будете заниматься абсолютно всем, и спектр обязанностей может постоянно расширяться. В стартапе не бывает проблемы одного человека, это всегда проблема всей команды! Как большая семья, нельзя бросать никого в беде. Еще там однозначно больше возможностей быть замеченным и экспериментировать, а рост происходит гораздо быстрее. У вас есть шанс быть услышанным и влиять на развитие бизнеса", – Еркежан Жолдасова, основательница платформы для поиска стажировок Hired Valley.

В большой компании все задачи четко распределены, а чтобы принять какое-либо решение, часто нужно пройти через круги согласования с большой командой. Отбор в крупные компании более многоступенчатый. Он может включать в себя телефонное собеседование, тесты, case studies, несколько личных интервью. Подаваться лучше через рекомендацию от текущего сотрудника компании (referrals) – так гораздо больше шансов, что ваше резюме рассмотрят, чем если подаваться через сайт компании.

Шаг 2. Изучаем визовые вопросы

Типы виз

Для переезда по работе, помимо простой рабочей визы, есть и другие пути. Например, в Германии существуют такие типы виз:

Голубая карта (Blue Card). Выдается квалифицированным специалистам с высшим образованием на четыре года. Минимальная зарплата – 56,400€ в год (представителям востребованных профессий – 43,992 € в год). Голубая карта есть и в других странах Европы, но требования по минимальной зарплате могут немного отличаться.

Виза для IT-специалистов без профильного высшего образования. Нужно зарабатывать от 50,760€ в год и иметь подтвержденный опыт от трех лет.

Виза для несамостоятельной трудовой деятельности. Это рабочая виза для тех, кто не может претендовать на Blue Card. Понадобится диплом о высшем или среднем профессиональном образовании и трудовой договор с немецким работодателем.

ICT-карта. Для тех, кто переезжает по программе релокации. Получить можно максимум на три года. Нужен трудовой договор на весь срок трансфера, оформляется непосредственно в Германии.

Виза для подтверждения квалификации. Нужна врачам, учителям, юристам. Соискатель должен приехать в Германию и пройти процедуру лично.

Виза для поиска работы уже на месте. Нужен диплом, знание языка B1, деньги на месяц жилья (от 947 €), подтверждение бронирования жилья и мотивационное письмо.

Научная виза. Для учёных, научных сотрудников, исследователей.

Виза для предпринимателей. Пакет документов стандартный, но помимо этого, нужно предоставить бизнес-план на немецком.

Виза для деятелей культуры и артистов.

Виза для нянь и домработниц.

В Нидерландах похожие визовые возможности. Кроме того, до 2025 года работает новая программа по привлечению сотрудников в стартапы (Essential start-up personnel visa).

В Англии, помимо самой известной визы Skilled Migrant (бывшая Tier 2), можно получить High Potential Individual Visa, если вы окончили классный вуз в любой точке мира, или визу Global Talent, если занимаетесь инновациями в сфере технологий, искусства или науки.

Большую популярность в мире набирает Digital Nomad visa – она дает право проживать в стране год, но при этом удаленно работать на компанию в любой точке мира.

Шаг 3. Готовимся к отбору: резюме, LinkedIn и собеседования

Сделайте резюме на английском

Итак, начинаем составлять грамотное резюме на английском. Структура резюме:

Name

Profile – описание вашего опыта в 3–5 предложениях.

Key competencies – ключевые личностные качества или технические навыки. Опционально, но лучше заполнить.

Experience – опыт работы от самого недавнего к более раннему.

Education. Обычно стоит после Experience, исключение – если вы только что выпустились из вуза и можете перечислить крутые проекты.

Certificates – дополнительное обучение, переквалификация.

Skills & other – здесь же можно сделать раздел Volunteering, если у вас есть релевантный опыт на волонтерских позициях.

Резюме должно быть оформлено минималистично. Без фото (за исключением Швейцарии и еще пары европейских стран, где все-таки предпочитают видеть фотографию), даты рождения, семейного положения, ярких цветов и звездочек или других символов. Задача резюме – четко отразить в резюме ваш опыт, чтобы рекрутер не тратил время на поиски нужной информации по файлу.

Используйте ключевые фразы из вакансий – это то, на что рекрутер смотрит в первую очередь. Подчеркните их в описании и постарайтесь максимально показать в своем резюме, что вы обладаете такими навыками. Пример ключевых слов в вакансии начинающего менеджера проектов в Манчестере:

В этом описании внимание к деталям, организованность и коммуникации упомянуты по два раза, а построение отношений с клиентами – более пяти раз. Вывод: самый первый абзац вашего резюме (Profile) должен содержать упоминание, что вы уже где-то работали с клиентами и/или обладаете этими качествами.

Пример Profile 1:

A diligent and resourceful BSc Business Management graduate with over 2 years of experience of addressing students’ queries and relationship building at Student Union. High attention to detail proven by a distinction-level final year paper and 3 articles published in media platforms.

Пример Profile 2:

A meticulous project management specialist with excellent communication skills. Successfully resolved 300+ customer issues as an intern at Company A. Oversaw delivery timescales and project costs while volunteering at the Student Union.

Последнее место работы или волонтерская позиция тоже должны называть релевантные достижения, то есть какие-то результаты вашей работы. В данном примере, это может быть: количество довольных клиентов, сколько проектов вы вели одновременно, как вы помогли сэкономить бюджет или как полностью спланировали проект от общения с заказчиком до бюджета. От того, насколько качественно вы скорректируйте резюме под вакансию, зависит эффективность и сроки вашего поиска работы.

Заполните профиль на LinkedIn

LinkedIn – одна из самых популярных соцсетей для делового общения. Она пригодится во всех европейских странах, в Германии можно также использовать Xing.

В LinkedIn вы можете следить за людьми и компаниями, которые вам интересны, общаться, делиться опытом и подаваться на вакансии. Убедитесь, что ваш профиль грамотно упакован – рекрутер может заглянуть в ваши соцсети.

Несколько рекомендаций, как заполнить профиль LinkedIn:

Разместите свою фотографию (в резюме не стоит). Она должна быть в деловом стиле – не нужно нанимать профессионального фотографа, но не вырезайте себя из снимков друзей или на отдыхе.

Имя должно быть идентично вашему имени в резюме. В URL (ссылке профиля) по возможности тоже лучше использовать имя и фамилию и не перегружать ссылку цифрами и буквами.

Обязательно заполните Headline – это самая первая строчка под фотографией, которая отображается в результатах поиска. Назовите свою сферу деятельности, ключевые компетенции, бренды и сертификаты.

Примеры заполнения LinkedIn консультантами EP Advisory по карьере в Швейцарии и Франции





Для раздела About можно использовать текст с вашего Profile в резюме и добавить важные навыки. Туда же можно дописать и контактные детали в духе: Feel free to message me + название почты.

"В LinkedIn тоже не пренебрегайте ключевыми словами – похоже на то, что вы подчеркивали для резюме. Именно по ключевым словам рекрутеры ищут кандидатов. Это может быть должность: Analyst, HR specialist, Executive Assistant. Навыки: performance management, financial analysis, reporting. Сертификаты или высокий уровень образования: PhD, MSc, ACCA для финансистов, ICF для коучинга. Знание программ: Google Analytics для маркетологов, Salesforce для специалистов по продажам. Дополнительные языки: обязательно указывайте, если у вас сильный немецкий, чешский или другие языки. Крупные бренды и компании – например, если вы стажировались или решали кейсы в Большой Четверке, вы можете сказать об этом в Headline или About", – говорит Лена Львова, карьерный консультант EP Advisory.

Проверьте, чтобы вся информация была на английском языке: города, университеты, изучаемые языки и др.

В LinkedIn есть крутая возможность оставлять и получать рекомендации. Если они у вас есть, не пренебрегайте этим разделом.

Убедитесь, что ваш профиль заполнен по-максимуму – так больше шансов, что он будет больше ранжироваться в поиске.

Развивайте нетворкинг

Пишите в LinkedIn интересным людям по вашей специальности, задавайте вопросы и находите новые сообщества. Если вы уже учитесь за границей, запаситесь коротким elevator pitch и ходите на профильные мероприятия. Нетворкинг в Европе – один из самых классных и эффективных каналов для поиска работы.

Кстати, если есть кто-то из знакомых, кто может вам написать рекомендацию в компанию, не стесняйтесь об этом просить. В этом нет ничего постыдного. А если вас возьмут, то сотрудник еще и материальный бонус получит.

Начните откликаться на вакансии

Рекомендуем писать сопроводительные письма (cover letter) – их действительно часто читают. Не повторяйте слово в слово, что вы написали в резюме. Постарайтесь дать примеры тем навыкам, которые наиболее полезны компании.

Структура сопроводительного письма: вступление, которое сразу же показывает вас как отличного кандидата на роль, затем два или три важных навыка с примерами и призыв к действию (написать вам, позвонить или пригласить на собеседование). Важно также показать ваш интерес к компании хотя бы в нескольких предложениях.

Пример структуры сопроводительного письма

Старайтесь отправлять заявки каждый день, общайтесь с людьми из своей сферы на LinkedIn. Если вы отправили сотни откликов, но так и не прошли до следующего этапа, начните делать работу над ошибками. Главное – запаситесь терпением. От идеи до реализации может пройти несколько месяцев – и это нормальный срок.

"Я знала английский и немецкий, поэтому подавала заявки на работу в Швейцарию, Нидерланды, Австрию. Мне потребовалось отослать 220 резюме, чтобы меня хоть куда-то взяли. Из 220 откликов – два предложения о работе! При поиске я в основном использовала LinkedIn, Xing и Indeed" – Аня Казарина, героиня проекта "Истории переезда"

Подготовьтесь к собеседованию

Следующий этап – собеседование. До интервью составьте список с самыми распространенными вопросами и подготовьте на них ответы. Он не должен занимать больше минуты. Выучите общий пул английской лексики, который относится к вашей вакансии. В стрессе можно забыть все, что угодно.

Если подаетесь в корпорацию, будьте готовы к нескольким собеседованиям. Например, на competency-based interview в ответах от вас ожидают конкретные примеры: какую задачу вы решали, в чем была сложность и как достигли результата. Подготовьте 10–12 примеров рабочих ситуаций заранее, чтобы вы не растерялись в моменте и сразу четко ответили на вопрос.

Также будет полезно провести дополнительное исследование о компании и продумать 2-3 интересных вопроса рекрутеру, чтобы показать ваш энтузиазм. Рекрутеры и управленцы – тоже люди, и они могут просто по-человечески запомнить того кандидата, который назвал особую причину заявки именно в эту компанию или уникальный факт из истории бизнеса.