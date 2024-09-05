Как направляющихся на Игры кочевников блогеров из Турции встречают в городах Казахстана

Путешественников из Турции, которые на специальном автобусе добираются в Астану для участия по Всемирных играх кочевников, встретили в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Семейная чета трэвел-блогеров Бурак и Идил Дюран и путешествующий с ними журналист из Турции Энес Илдырым по пути в Астану останавливаются в разных городах Казахстана. Ранее побывали в Актау. Следом сделали остановку в Актюбинской области.

Фото: акимат Актюбинской области

"Сначала путешественники заехали в Байганинский район, затем – в Темирский. В каждом селе их встречали с казахским гостеприимством. Угощали блюдами национальной кухни, знакомили с казахским творчеством, традициями", – сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.

На память о пребывании в Актюбинской области турецким гостям вручили особый подарок и пожелали им удачи в путешествии.

В свою очередь трэвел-блогеры из Турции выразили благодарность за оказанное гостеприимство.