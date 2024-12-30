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Как наказывают должников-алиментщиков в Туркестанской области

В регионе насчитывается около 19 тысяч должников.

Сегодня, 15:18
АВТОР
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duma.mos.ru Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: duma.mos.ru

В Туркестанской области по акту прокурорского надзора привлечены к уголовной ответственности должники, умышленно уклоняющиеся от уплаты алиментов. По инициативе прокуратуры зарегистрированы уголовные дела в отношении 21 лица за уклонение от уплаты средств на содержание детей (статья 139 УК), передаёт BaigeNews.kz.

"К примеру, должник Ж. Эргашев на протяжении 4-х лет не исполнял алиментные обязательства, в результате его долг превысил 5 млн тенге. Приговором суда Ж.Эргашев признан виновным по статье 139 УК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

По аналогичным фактами проводятся досудебные расследования в отношении 20 должников, у которых образовались задолженности по алиментам на сумму 65 млн тенге", - говорится в сообщении.

В Туркестанской области насчитывается около 19 тысяч должников, обязанных выплачивать алименты.

Напомним, алиментщик с долгом в 44 млн тенге выехал за границу и сменил гражданство.

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