Как наказывают должников-алиментщиков в Туркестанской области
В регионе насчитывается около 19 тысяч должников.
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В Туркестанской области по акту прокурорского надзора привлечены к уголовной ответственности должники, умышленно уклоняющиеся от уплаты алиментов. По инициативе прокуратуры зарегистрированы уголовные дела в отношении 21 лица за уклонение от уплаты средств на содержание детей (статья 139 УК), передаёт BaigeNews.kz.
"К примеру, должник Ж. Эргашев на протяжении 4-х лет не исполнял алиментные обязательства, в результате его долг превысил 5 млн тенге. Приговором суда Ж.Эргашев признан виновным по статье 139 УК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
По аналогичным фактами проводятся досудебные расследования в отношении 20 должников, у которых образовались задолженности по алиментам на сумму 65 млн тенге", - говорится в сообщении.
В Туркестанской области насчитывается около 19 тысяч должников, обязанных выплачивать алименты.
Напомним, алиментщик с долгом в 44 млн тенге выехал за границу и сменил гражданство.
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