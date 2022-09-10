Как наказывали поджигателей леса 100 лет назад, напомнила павлодарка

Фото: МЧС РК

Интересным документом поделилась с подписчиками павлодарский тележурналист и краевед Людмила Баюшева, которая ведет блог в Instagram о своем родном городе, передаёт BaigeNews.kz.

Павлодарка опубликовала фото информационного бюллетеня 1920 года выпуска, рассказав, какие меры принимались к поджигателям леса сто лет назад.

"В 20-е годы прошлого века с поджигателями лесов особо не церемонились – их убивали на месте. Об этом свидетельствует сохранившийся документ. Приказ губернского ревкома № 120 "О поджогах леса" был официально опубликован 30 июня 1920 года в бюллетене Алтайского губернского продовольственного комитета. В приказе говорилось:

1. Застигнутых на месте преступления поджигателей леса убивать на месте.

2. Всех, кто подстрекает к поджогам или ведет агитацию против тушения лесного пожара, арестовывать и под сильным конвоем или связанного отправлять в Барнаул, в Губчека.

3. Всему взрослому населению волостей, где происходят лесные пожары, выйти на работу по тушению с инструментами.

4. Волостным и сельским исполкомам этих волостей бросить все остальные дела и принимать меры к тушению пожара, не останавливаясь ни перед чем. Столько кардинальные меры были приняты в революционные годы в связи с тем, что лесные пожары, гибель леса наносили огромный урон народному хозяйству. "Лес есть драгоценное народное достояние, от которого зависит весь ход наших фабрик, заводов и железных дорог", - цитирует документ Людмила Баюшева.

Она отмечает, что в наши дни в Казахстане за уничтожение или повреждение лесов предусмотрена уголовная ответственность.

"Не лишним будет напомнить, что данное преступление относится к категории тяжких и влечет за собой наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет с конфискацией имущества. В ряде стран, например в Австралии, наказание за поджог составляет до 15 лет. Может, стоит и у нас ужесточить ответственность за поджоги?", - задает вопрос павлодарка.

Напомним, в минувшую неделю лесные пожары бушевали сразу в нескольких регионах Казахстана. Только сегодня в Аулиекольском районе Костанайской области объявили о ликвидации огня, с которым боролись со второго сентября. Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи гектаров. Огнем уничтожены и повреждены 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек.

С пожарами в ВКО, бушующими вот уже неделю, продолжают бороться при помощи вертолётов. Предварительная площадь пожара составляет 1800 гектар.

Во время тушения огня в Абайской области погиб 36-летний водитель пожарной части Айдос Тогузбаев. Президент посмертно наградил героя орденом "Айбын" ІІІ степени.

Кроме того, природные пожары ликвидировали и в Карагандинской области. Обстановку удалось стабилизировать 8 сентября.

Причины масштабных природных пожаров пока выясняют.