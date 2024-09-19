Как наказали родителей детей угрожавших сбросить ребёнка с высоты в Астане

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрели дела в отношении родителей, чьи дети грозились сбросить ребёнка с высоты. Отцов и матерей обвиняли в неисполнение обязанностей по воспитанию чад, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что пятеро несовершеннолетних решили поиграть в "Суицидника", жертвой "забавы" стал семилетний ребёнок.

"Они завели ребёнка в подъезд, поднялись на третий этаж и стояли в пролёте между лестницей и лестничной площадкой", - сообщили в суде.

В ходе судебного заседания четверо родителей признали вину, один не признал.

"Обстоятельства совершённого правонарушения подтверждаются видеозаписью инцидента и письменными объяснениями сторон. Суд признал родителей несовершеннолетних виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, не обучению детей правилам поведения в быту, общественных местах, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих, и назначил им штраф в размере 10 МРП", - уточнили в суде.

Постановления пока не вступили в законную силу.