Как наказали бросившего кирпич в машину незнакомки павлодарца

В специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрели дело в отношении гражданина Х. по факту умышленного повреждения чужого имущества. На днях пьяный мужчина кинул кирпич в заднее стекло машины, припаркованной в одном из дворов города, передаёт BaigeNews.kz.

В судебном заседании гражданка Н. пояснила, что находилась в салоне машины со своей семьей. На заднем сидении находилась её 12-летняя дочь. Внезапно гражданин Х. подбежал и бросил кирпич в заднее стекло авто, оно разбилось, кирпич остался в стекле, осколки полетели на ребёнка. Материальный ущерб составил около 60 тысяч тенге.

Мужчина полностью признал вину.

Часть 1 статьи 147-1 КоАП предусматривает, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от пяти до 20 суток.

Суд признал гражданина Х. виновным и наложил на него взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу.