Как наказали алматинца, избившего в лифте детей
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Суд привлёк к уголовной ответственности за побои мужчину, избившего в лифте 10-летних мальчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Алматинца обвиняли в совершении побоев в отношении двух несовершеннолетних, не повлекших причинение лёгкого вреда здоровью (ст.109-1 ч.2 п.1,8 УК).
Судом установлено, что вечером 23 июля в дверь квартиры подсудимого Н. постучали несовершеннолетние потерпевшие. Когда хозяин открыл дверь, они, пытаясь скрыться, забежали в лифт. Мужчина пошёл за ними и в лифте нанёс удары по ногам потерпевших.
Алматинец признал вину, в содеянном раскаялся.
Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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