Как наказали алматинца, избившего в лифте детей

Суд привлёк к уголовной ответственности за побои мужчину, избившего в лифте 10-летних мальчиков, передаёт BaigeNews.kz.

Алматинца обвиняли в совершении побоев в отношении двух несовершеннолетних, не повлекших причинение лёгкого вреда здоровью (ст.109-1 ч.2 п.1,8 УК).

Судом установлено, что вечером 23 июля в дверь квартиры подсудимого Н. постучали несовершеннолетние потерпевшие. Когда хозяин открыл дверь, они, пытаясь скрыться, забежали в лифт. Мужчина пошёл за ними и в лифте нанёс удары по ногам потерпевших.

Алматинец признал вину, в содеянном раскаялся.

Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости.

Приговор суда не вступил в законную силу.