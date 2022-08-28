"Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера

На 21-летнего водителя в Риддере наложили сразу несколько штрафов за опасные трюки на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ВКО.

Видео дрифта опубликовали на странице my_ridder. По словам очевидцев, визг тормозов от его трюков слышали как минимум несколько раз. Неоднозначное поведение водителя возмутило горожан.

"Как на скакуне", — отметил один из жителей города в комментариях к видео.

В полиции ВКО обратили внимание на "лихача". Им оказался 21-летний Lexus. На него составили протокол сразу по нескольким статьям Кодекса РК об административных правонарушениях.