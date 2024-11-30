  • 1 Декабря, 00:44
  • BAIGENEWS

Как на самом деле устроено "слышащее государство" и чего ему не хватает

Что имеют в виду на самом деле, доподлинно известно не всем.

Вчера, 23:50
АВТОР
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из открытых источников Вчера, 23:50
Вчера, 23:50
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Фото: из открытых источников

Темой этого выпуска мы решили сделать – "слышащее государство". Говорят об этом часто, но что имеют в виду на самом деле доподлинно известно не всем. Официально это обозначается как "концепция государственной политики в рамках политической модернизации". Но что означает эта формулировка, а главное, как это на практике работает? Оказывается, ключевым элементом этой реформы является пресса! Но коммуникация должна исправно функционировать. И желательно без сбоев!

Об этом в программе "Асык".

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