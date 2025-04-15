Группа туристов из Франции побывала в Мангистауской области, где стала свидетелем закладки капсулы начала строительства визит-центра "Бозжыра" — объекта, призванного улучшить туристическую инфраструктуру региона, передаёт BaigeNews.kz.

Среди гостей — известный велопутешественник и кинорежиссёр Седрик Тассан, ранее уже исследовавший на велосипеде Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Он рассказал, что несколько лет назад в одиночку пересекал степи Мангистау и был настолько впечатлён местной природой, что теперь вернулся с группой своих соотечественников.

Туристы поделились восторженными отзывами:

"Бозжыра — это не просто природа. Это как будто побывал на другой планете. Пейзажи захватывают дух!"

Гости выразили поддержку инициативе строительства визит-центра, отметив важность создания условий для экологичного и комфортного туризма.

Бозжыра — одно из самых узнаваемых мест Казахстана, известное своими скалами, напоминающими декорации к фантастическим фильмам. В последние годы регион всё активнее развивается как точка притяжения для экотуризма и международных экспедиций.

В феврале концепцию визит-центра "Бозжыра" презентовали в Жанаозене.