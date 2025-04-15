"Как на другой планете": Бозжыра покорила французских путешественников
Группа путешественников из Франции побывала на церемонии старта строительства визит-центра в Бозжыре.
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Группа туристов из Франции побывала в Мангистауской области, где стала свидетелем закладки капсулы начала строительства визит-центра "Бозжыра" — объекта, призванного улучшить туристическую инфраструктуру региона, передаёт BaigeNews.kz.
Среди гостей — известный велопутешественник и кинорежиссёр Седрик Тассан, ранее уже исследовавший на велосипеде Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Он рассказал, что несколько лет назад в одиночку пересекал степи Мангистау и был настолько впечатлён местной природой, что теперь вернулся с группой своих соотечественников.
Туристы поделились восторженными отзывами:
"Бозжыра — это не просто природа. Это как будто побывал на другой планете. Пейзажи захватывают дух!"
Гости выразили поддержку инициативе строительства визит-центра, отметив важность создания условий для экологичного и комфортного туризма.
Бозжыра — одно из самых узнаваемых мест Казахстана, известное своими скалами, напоминающими декорации к фантастическим фильмам. В последние годы регион всё активнее развивается как точка притяжения для экотуризма и международных экспедиций.
В феврале концепцию визит-центра "Бозжыра" презентовали в Жанаозене.
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