Как мусор влияет на здоровье казахстанцев

Как влияют на здоровье населения полигоны и горящие мусорные свалки, рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на общественных слушаниях по петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации", передаёт BaigeNews.kz.

Жомарт Алиев сообщил, что в 2023 году из 4,1 млн тонн собранных отходов 3,1 млн тонн были захоронены на полигонах.

"Накопление твердых бытовых отходов в современном мегаполисе достигает 300 кг на человека в год, а ежегодное увеличение отходов на душу населения составляет 6%, что в три раза превышает скорость роста населения. Свалки бытовых отходов представляют серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды - атмосферный воздух, почва и грунтовые воды", - заявил он.

При этом он добавил, что повсеместно на территориях вблизи свалок отмечаются проблемы со здоровьем населения – преимущественно онкологические заболевания и врожденные аномалии у детей.

"Ежегодно в Казахстане образуется 5,5 тыс стихийных свалок. Как показано в исследованиях Йельского университета, из-за негативного влияния полигонов и горящих мусорных свалок повышается вероятность развития заболеваний кожи на 32%, нервной системы – на 29% и костно-мышечной системы – на 16%. Если будущие матери проживают в пределах 3 км от свалки с токсичными веществами, у новорожденных на 33% повышается вероятность развития таких заболеваний и врожденных пороков, как сердечная недостаточность и расщелина позвоночника", - заявил Жомарт Алиев.

Он рассказал, что делается для того, чтобы совершенствовать сферу переработки и утилизации отходов в Казахстане.

"Начиная с 2016 года доля переработки ТБО увеличилась с 2% до 24% - за счет внедрения раздельного сбора в регионах, приобретения контейнеров, развития инфраструктуры по переработке отходов, пропаганды и повышения экологической культуры среди населения. С регионами на сегодняшний день детально проработаны 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонны в год на сумму более 49,2 млрд тенге, из них порядка 10 млрд тенге частных инвестиций. Реализация проектов позволит довести мощность сортировочных линий с текущих 1,7 до 4,7 млн тонн и охватить города и крупные населенные пункты всех регионов страны", - добавил вице-министр.

Отмена утильсбора, по его словам, повлечет за собой затягивание решения экологических проблем, которые опосредованно влияют на наше с вами здоровье.