Как можно решить вопрос с бездомными животными в Казахстане

Депутат Мажилиса Наталья Дементьева в депутатском запросе премьер-министру Олжасу Бектенову обратила внимание на ряд вопросов, связанных с бездомными животными, передает BaigeNews.kz. Депутат считает, что многие из них до сих пор не решены.

Она напомнила, что в 2021 году был принят закон "Об ответственном обращении с животными".

"Однако в результате необходимые регламентирующие документы были приняты с огромной задержкой, многие вопросы до сих пор остаются неурегулированными. Как итог, на сегодняшний день в стране функционируют только 77 пунктов временного содержания животных с общей вместимостью примерно 3 500 голов. На один такой пункт приходится от 10 до 50 голов в среднем. В девяти регионах такие пункты отсутствуют вообще. Помимо этого, действуют 55 частных приютов для животных и всего один государственный приют в Астане", - сказала депутат на пленарном заседании.

По её словам, отсутствуют сведения о точном количестве бродячих животных, эффективности использования выделенных бюджетных средств на вакцинацию и стерилизацию бродячих животных, о результатах чипирования.

"Для принятия объективных и эффективных решений необходима чёткая картина о фактических данных как бродячих, так и безнадзорных животных. В том числе необходимы: индекс чипированных, кастрированных, стерилизованных и вакцинированных животных", - сказала депутат.

Она также отметила, что на веб-портале e-qazyna.kz начала действовать единая база данных по учёту домашних животных TABAN. Однако полных данных база не содержит, считает Наталья Дементьева.

В связи с этим депутат заявила, что нужно поручить предоставить информацию о наличии во всех регионах лицензированных информационных программ по учёту животных. Также она считает, что уполномоченному органу стоит провести работу по интеграции всех систем в общую базу данных в кратчайшие сроки;

"Провести анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на цели по работе с бездомными животными. Разработать чёткие механизмы контроля использования бюджетных средств, выделяемых на работу с бродячими животными", - добавила депутат.

Ранее сообщалось, что сразу 12 собак погибли в приюте в Костанае.