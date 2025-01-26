Мошенники уже во всю пользуются услугами искусственного интеллекта и таргетированной рекламы. Об этом казахстанцев предупредили в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Таргетированная реклама - инструмент для продвижения информации, активно используемый в социальных сетях и онлайн-платформах, взятый на вооружение интернет-мошенниками. Это могут быть лже-инвестиционные фонды, юридические услуги по возврату похищенных мошенниками средств. При создании рекламы кибермошенники за основу берут оригинальные видео известных личностей, юридических контор, адвокатов, и для обмана населения искажают его с помощью искусственного интеллекта", — поясняют полицейские.

По данным МВД, в 2024 году свыше 2,5 тысяч граждан вложили свои средства в несуществующие фонды. Нередки случаи, когда люди для возврата похищенных мошенниками денег обращаются за помощью к другим мошенникам и теряют более крупные суммы.

К примеру, жительница Карагандинской области, желая вернуть 40 тысяч тенге, которые потратила на покупку товара в интернете, потеряла более 11 млн тенге.