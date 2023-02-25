Как молодой семейчанин возрождает искусство плёночной фотографии

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Семейчанин Антон Бобровский возрождает плёночное фотоискусство. Его "зернистые" работы вызывают восхищение и собирают лайки в социальных сетях. В его коллекции ретро-фото-техники больше десятка аппаратов с затворами, которые он выкупает по всей стране. Молодой человек рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, когда именно его очаровало аналоговое фото, и почему магия плёночного снимка возвращается.

"Работа вслепую" – так иногда называют плёночное фотографирование. Возможно именно это таинство, а ещё ручная настройка, заправка, прокрутка плёнки, проявка и другие ритуалы возвращают былую популярность той ретротехнике, которая сбавила обороты после цифровой монополизации фотоиндустрии. Хотя, многие продакшн-компании не переставали снимать рекламные постеры на плёнку.

Антон Бобровский – 23-летний по-настоящему творческий семейчанин. Хотя по образованию он автоэлектрик, работает парень в барбершопе, где создаёт модные "луки" для желающих получить стильную стрижку и фирменную бороду. В свободное от работы время он рисует и играет на гитаре, а также развивает любимое дело – фотоискусство.

"Первый фотоаппарат, который я взял в руки – это отцовская плёночная мыльница Сanon, которую он купил в 2007 году. Я фотографировал предметы. Мне было интересно вырвать кусочек такой жизни и запечатлеть его на фотобумаге. А первая запоминающаяся съёмка – с колокольни в Воскресенском соборе Семея. Тогда, в 13 лет, мне удалось запечатлеть на папин "кирпич" окно в чёрно-белом цвете и в точных пропорциях", - показывает легендарное детское фото на своём телефоне Антон.

Всё дело в насмотренности, которую парень нарабатывал едва ли не с самого рождения. Вся семья Бобровских занята творчеством: родители Антона – художники. А отец, так же как и сын, всегда любил фотографировать. Картины, наброски, фотопортреты и целый чемодан с монохромными снимками всегда вызывали интерес и к тому же постоянно были в поле зрения всех детей четы Бобровских. Семья многодетная. У Антона есть старшая сестра, дизайнер по образованию и призванию, и два младших брата. Постарше - музыкант, самый младший – школьник.

Все дети с пяти лет посещали музыкальную школу. Первые три года наш герой учился играть на фортепиано. Не найдя общий язык с классическим инструментом, перешёл на народное отделение и следующие пять лет учился играть на аккордеоне.

Первый личный плёночный фотоаппарат Антон приобрёл в 11-ом классе. Среднеформатный "Киев 60" продавали в Семее за 30 тысяч тенге. Таких денег у выпускника не было, и он предложил продавцу бартер.

"Тогда у меня не было денег и я обменял его на кучу вещей. Туда входил маленький кнопочный телефон, какой-то советский переходник на объективы, зажимы, флешки, даже маркерную доску. Отдал всё, чем на тот момент не пользовался, целый пакет. И получил взамен "Киев 60", о котором давно мечтал. Это абсолютно нестандартный фотоаппарат, такого не было у 90% людей. На него снимали в основном обложки журналов", - пояснил Антон.

Основные виды фотоаппаратов - малоформатные и среднеформатные - отличаются друг от друга размером используемой плёнки. Тип 135 используют в малоформатной, самой массовой фотографии. Перфорированная с двух сторон "карта памяти" имеет 24 или 36 кадров. Её заправляют в "Зениты", "Зоркие", "ФЭДы", которые были почти в каждом доме.

Среднеформатные фотоаппараты отличаются большей площадью кадра, на которой можно разойтись свету и объёму. Плёнка используется 120-го формата. Правда, их цена в пять раз дороже стандартной 135-ки.

Съёмка на ретро-технику и желание развиваться вырабатывали у Антона авторский почерк. Он фиксировал окружающий мир нестандартно. Со временем появилось желание работать в студии. Такой возможности в родном посёлке Жезкент Бородулихинского района, что в 100 км от Семея, не было, поэтому выпускник средней школы решил открыть собственное тематическое фотоателье.

Для населённого пункта с населением 13 тысяч человек это было подобно модному стартапу. Поэтому интерес и желание оставить на долгую память студийные снимки заставили местное население вставать в очередь за фотосессиями в исполнении Антона Бобровского.

"Приезжали из соседних деревень. В день было по шесть фотосессий, - вспоминает Антон. - Снимал на цифровой фотоаппарат. Были свадьбы, корпоративы, love story, студийные съёмки, портреты. Мой отец раньше работал бутафорщиком в театре. Мы вместе своими руками создавали антураж. Сделали камин, ёлку, игрушки, оформили стену. Хотя изначально я не собирался развивать бизнес, хотел только окупить оборудование и попробовать студийную съёмку".

В один из насыщенных творчеством и идеями день Антону пришла повестка из военкомата. Кроссовки сменились на армейские сапоги, а фотоаппарат – блокнотом и карандашом. Тоска по вспышке и плёнке вынуждала Антона рисовать. На телефонном справочнике он изображал то, что хотел запечатлеть в кадре: природу, девушек, предметы. Долг родине отдавал в воинской части под Астаной. Правда, несколько раз ему удалось "выдохнуть" своё накопившееся вдохновение во время службы. Начальство поручало Антону вести репортажную фотосъёмку во время визита военного руководства из разных стран.

"Когда я вернулся в Семей, то первым делом поехал фотографировать. Я заранее договорился с моделью, съёмка состоялась на природе, около Иртыша. Был май, день стоял тёплый. Когда доставал фотоаппарат из коробки, который перед отъездом в армию тщательно упаковал, заметил небольшой слой пыли. А в карте памяти обнаружил последние свои работы, которые оставались там целый год. Я заметил, что мышечная память всё та же, а ещё испытал необыкновенную эйфорию от долгожданной съёмки. Было чувство, что я словно стал лучше снимать", - вспоминает Антон свой первый день на гражданке.

Антон использует ретротехнику только для души. Устраивать с ней фотосессии - дорогое удовольствие. Каждый кадр на плёнке – это продуманная работа. К этому обязывает и ограниченное количество "выстрелов". Если стандартный плёночный моток популярной 135-ки составляет 32 кадра, то "Киев-60" заправляют "очередью" лишь из 12-ти целлулоидных "патронов". Цены на плёнки и проявку в последнее время резко взлетели.

Плёнку он заказывает в Алматы. Стоимость одной 12-кадровой катушки - 7000 тенге, проявка и оцифровка - 4000 тенге. Выходит, что фотосессия, на выходе которой может получиться только одно или два нормальных фото, обойдётся в 11 тысяч тенге, не считая работу.

"Между цифрой и плёнкой огромная разница. Там другой объём, цвет, структура, другой мир. И "зерно" - оно очень правильное и органичное на плёнке. Забавляет то, что не можешь сразу посмотреть отснятое. Это учит и дисциплинирует. У тебя есть только 36 кадров, из которых 10 сразу выбросишь из-за засветки. Если из 20-ти оставшихся, которые получились по экспозиции, пять удачных по композиции, то это прям радость. На цифре же всё по-другому. Можно щёлкать один и тот же кадр десятки раз в поиске того самого", - пояснил Антон.

В работе с ретротехникой наш герой впечатлялся цветом и нестандартной структурой фото. Изображения с плёнки получаются более живыми, с большим количеством воздуха в кадре. В Казахстане, по словам Антона, сейчас мало кто увлекается плёночным фотографированием. Взрослое поколение возвращается к былому ремеслу от ностальгии по молодости, его коллеги – занимаются плёнкой из профессионального участия, а молодёжь, родившаяся уже в эпоху цифровизации, осваивает технику прошлого из любопытства. На Западе совсем другая история. В странах Европы, например, аналоговое фото развито наравне с цифровым. Купить плёнку и проявить её можно без особого труда.

Если родители привили сыну любовь к творчеству, то сосед из ремонтной мастерской напротив дома Даулет-ага заинтересовал Антона конструированием. Свободное время мальчик проводил в будке мастера по ремонту электроники. Там и научился разбираться в магии схем и контактов.

Сейчас эти знания выручают парня. Благодаря плёночным фотоаппаратам Антон научился не только выдерживать экспозицию и экономить ресурсы, но и лучше разбираться в их устройстве, что привело к созданию его личных рабочих гибридов. Он стал дорабатывать рабочую цифровую фотокамеру объективами советских аппаратов. Сейчас в коллекции Антона несколько видеокамер и 10 представителей ушедшей плёночной фотоэпохи, среди которых "Зениты" - малоформатный и среднеформатный варианты, "ФЭД", "Любитель 166".

"Когда я перешёл на цифровую камеру, то через переходники использовал объективы плёночных камер. По оптическим свойствам это то же самое стекло. Объективы на цифровую камеру стоят нереальных денег, больше чем сам фотоаппарат. Вот и дорабатывал сам в целях экономии. Однажды связался с объективом, старался сделать фокусировку на бесконечность. Три года я его крутил и перебирал, а когда получилось, то просто нереально радовался. До сих пор помню", - улыбается Антон.

Сейчас Антон мечтает об идеальной модели, которая будет подходить по заданным его идеей параметрам. А ещё, как и любой солдат, желающий в дни несения службы стать генералом, грезит о крутом фотоаппарате. Его мечта - плёночная Mamiya RZ с цифровым задником, которая откроет нашему герою новые горизонты творчества, а цвета, тона и особый зернистый шум будут удивлять и вдохновлять ещё больше.