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Лента новостей

Instagram/jenis_qasymbek Сегодня, 15:54
414
Сегодня, 15:54
414
Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Как модернизируют ТЭЦ в Астане, рассказал аким столицы

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о модернизации двух ТЭЦ, которые обесечивают город теплом, передаёт BaigeNews.kz.

"Город теплом обеспечивают наши ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Проводим модернизацию на данных теплоэлектроцентралях. Так, на ТЭЦ-2 проектируем строительство 7 и 8 котла. Данные котлы дадут дополнительную мощность в 360 гигакалорий в час. Также планируем модернизировать турбину на ТЭЦ-2, она даст прирост электрической мощности на 35 мегаватт. На ТЭЦ-1 три газомазутных котла переведены на газ, прирост —  50 гигакалорий, также планируется замена дымовой трубы. Кроме того, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ", —  написал аким столицы.

Он также отметил, что  власти города поставили задачу до следующего отопительного сезона ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 и две газовые тепловые станции. 

По словам акима, эти меры позволят значительно увеличить как нынешнюю мощность теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

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#ТЭЦ #Астана #отопление #модернизация #Женис Касымбек
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:54
414
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