Как модернизируют ТЭЦ в Астане, рассказал аким столицы

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о модернизации двух ТЭЦ, которые обесечивают город теплом, передаёт BaigeNews.kz.

"Город теплом обеспечивают наши ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Проводим модернизацию на данных теплоэлектроцентралях. Так, на ТЭЦ-2 проектируем строительство 7 и 8 котла. Данные котлы дадут дополнительную мощность в 360 гигакалорий в час. Также планируем модернизировать турбину на ТЭЦ-2, она даст прирост электрической мощности на 35 мегаватт. На ТЭЦ-1 три газомазутных котла переведены на газ, прирост — 50 гигакалорий, также планируется замена дымовой трубы. Кроме того, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ", — написал аким столицы.

Он также отметил, что власти города поставили задачу до следующего отопительного сезона ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 и две газовые тепловые станции.

По словам акима, эти меры позволят значительно увеличить как нынешнюю мощность теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek