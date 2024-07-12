Как Минцифры намерено избавиться от "белых пятен" в Астане

В Астане в особом режиме ведётся работа по "белым пятнам" - местам, где отсутствует Интернет и низкое качество сотовой связи. В прошлом году избавились от 41 такой локации. Подробнее о проводимой работе рассказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В прошлом году мы провели замеры по качеству связи по всем основным улицам Астаны. В результате выявлено 67 локаций с плохим покрытием. Соответствующая работа проведена. В 41 жилом комплексе произведён монтаж", - рассказал в ходе брифинга Ержан Мейрамов.

Он отметил, что, несмотря на проведённую работу, количество "белых пятен" не убавляется.

"В этом году мы провели ещё раз замеры. В силу активной застройки столицы в местах строительства новых ЖК появляются новые пятна. На сегодня в работе 31 локация", - заявил он.

Глава Комитета телекоммуникаций проинформировал, что принимаются системные меры: внесены поправки в законодательство – в законы о связи, об архитектурной деятельности.